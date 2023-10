Christian De Sica furioso contro Vueling: "Non viaggiate con questa m..."

Christian De Sica non le manda certo a dire e si lancia in un vero e proprio attacco contro Vueling, compagnia aerea spagnola a basso costo di International Airlines Group. Dopo un viaggio a dir poco da incubo, il famoso attore romano si è sfogato con i propri followers, consigliando a tutti quanti di non appoggiarsi alla compagnia aerea per raggiungere le loro destinazioni.

Lo sfogo

Insomma, dopo le battaglie con Ryanair, compagnia aerea low-cost irlandese recentemente andata in contrasto con le nuove politiche di tutela dei viaggiatori attuate dal governo, è il turno di Vueling di far parlare di sé. La pubblicità non è certo delle migliori, dato che Christian De Sica non si dimostra affatto tenero nei giudizi. Nel parlare ai followers del suo viaggio, infatti, l'attore sbotta, tranchant: "Non viaggiate con questa merd*" . Un messaggio che lascia poco all'interpretazione.

L'attore è poi passato a raccontare su Instagram Story di essere salito su un aereo della compagnia spagnola per recarsi a Minorca, una delle Isole Baleari spagnole. Si trattatava, fra l'altro, di un viaggio di lavoro, non di vacanze. Purtroppo l'esperienza non si è rivelata delle migliori, perché da essere un viaggio di poche ore si è trasformato in una tratta infinita. Non solo. Oltre all'Odissea vissuta, De Sica ha pure scoperto di avere perduto anche la valigia con tutti i suoi averi. Un imprevisto dietro l'altro, dunque, che non può che portare a un pessimo giudizio.

Persi i vestiti di scena

" Partito questa mattina per Minorca, sono arrivato la sera ", ha spiegato in conclusione Christian De Sica nel suo intervento sui social. " Ho perso la coincidenza a Barcellona per un ritardo di 2 ore. Una volta arrivato a destinazione, persi tutti i bagagli con i vestiti di scena. Domani non potrò lavorare ", ha concluso. Da qui il consiglio ai followers di non viaggiare con la compagnia spagnola Vueling. Uno sfogo, quello dell'attore romano, che potrebbe avere un seguito.

A vivere un'avventura simile, alcuni mesi fa, è stata l'attrice Ornella Muti, che nel viaggio da Cagliari a Roma ha perduto la sua valigia con abiti sponsorizzati, scarpe di Roger Vivier e altri accessori importanti. La valigia, si è scoperto poi, era finita addirittura ad Amburgo. Quando è stata restituita all'attrice, era senza lucchetto e quasi del tutto svuotata.