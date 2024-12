Il cinema rifiorisce in novembre (e aspetta Natale)

Ascolta ora 00:00 00:00

Come sta andando il cinema nelle sale e su quali titoli si punta nel prossimo futuro? Il termometro più attendibile è la 47esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema, il principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, organizzata a Sorrento da Anec con Anica. Proprio il nuovo presidente di quest’ultima, Alessandro Usai, ha parlato di momento positivo per il cinema italiano che, a novembre, grazie a titoli di successo come il sorprendente Il ragazzo dai pantaloni rosa (nella foto), che a breve diventerà il titolo italiano di maggiore successo del 2024, e Parthenope ha raggiunto una quota di mercato del 37 per cento (il 24 per cento da gennaio ad oggi).

Grande attesa a questo proposito per il nuovo film di Ferzan Özpetek, Diamanti, che esce con Vision per Natale e ha un cast di diciotto attrici tra cui Jasmine Trinca, Valeria Golino, Luisa Ranieri e Geppi Cucciari, presenti a Sorrento. Proprio come Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, che hanno presentato il loro primo film insieme Io e te dobbiamo parlare con 01 Distribution, che porterà al cinema anche Fuori, il nuovo film di Mario Martone con protagonista Elodie.

Ma gli Stati Uniti non stanno certo a guardare e proprio il grande successo di questi giorni di Oceania 2 ha reso euforici i proprietari delle sale e la stessa Disney, che ha presentato trionfalmente un listino che vede i nuovi Marvel come Captain America: Brave New World e Pixar come Elio e anche l’atteso seguito del Re Leone, Mufasa, in uscita il 20 dicembre.

Ma alle Giornate Professionali si cerca anche di delineare una strategia per il futuro attraverso tre convegni che mettono in relazione l’Italia e la Francia, come quello moderato ieri da Simone Gialdini (direttore generale Anec) sull’esercizio cinematografico. Naturalmente la Francia in Europa è la patria del cinema e i suoi dati sono molto più alti ma, per esempio, sul pubblico più giovane, il nostro Paese fa meglio con il 42 cento.

Intanto stasera ci sarà la

consegna del Biglietto d’Oro, per numero di incassi, al film C’è ancora domani di Paola Cortellesi che lo ha vinto anche lo scorso anno, primo caso di doppia vittoria consecutiva in quarantasette edizioni della manifestazione.