Poca Italia, qualche sorpresa: la classifica dei 20 migliori film del 2022

Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato per il cinema, tra grandi autori e giovani talenti. La pandemia sembrava aver stimolato la creatività dei registi, con una qualità media più alta rispetto ad altre stagioni cinematografiche. Ma anche in questo 2022 che sta per volgere al termine abbiamo visto grandi e grandissimi film. Sia chiaro: non sono mancate le delusioni e qualche disastro, Amsterdam di David O. Russell su tutti. Guardando il bicchiere mezzo pieno, abbiamo assistito al ritorno di grandi maestri (Steven Spielberg, David Cronenberg), a straordinarie conferme (Asghar Farhadi, Stephane Brizè) e alla nascita di cineasti dal futuro roseo (Carla Simon, Alice Diop).

Mettendo da parte la crisi delle sale – Avatar potrebbe aiutare a invertire la rotta, ma da solo non basta – il cinema italiano deve fare i conti con un problema non di poco conto: il numero massiccio di produzioni andato a danno della qualità. Limitato il numero di film in grado di lasciare il segno: la sorpresa più bella è Piccolo corpo di Laura Samani, un piccolo capolavoro tra dolore e bellezza. Poi la garanzia Martone, senza dimenticare Marco Bellocchio con Esterno notte: uno degli ultimi maestri di cinema in circolazione. Tra le note negative, il ritorno di Carrisi con Io sono l’abisso: bocciatissimo.

Qui di seguito troverete la classifica dei 20 migliori film del 2022: come ogni classifica, si basa su parametri oggettivi e (soprattutto) soggettivi. L’obiettivo principale è quello di fornire un’indicazione delle pellicole da vedere o rivedere. Per entrare nell’elenco, un lungometraggio deve essere uscito in sala o sulle piattaforme streaming in Italia dall’1 gennaio al 31 dicembre.

20) Casablanca Beats, Nabil Ayouch

19) Finale a sorpresa, Gaston Duprat e Mariano Cohn

18) Full Time - Al cento per cento, Eric Gravel

17) Athena, Romain Gavras

16) Le buone stelle - Broker, Hirokazu Kore'eda

15) Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

14) Il male non esiste, Mohammad Rasoulof

13) Saint Omer, Alice Diop

12) Nostalgia, Mario Martone

11) Argentina, 1985, Santiago Mitre

10) What do we see when we look at the Sky?, Alexandre Koberidze

9) Stringimi forte, Mathieu Amalric

8) The Fabelmans, Steven Spielberg

7) Piccolo corpo, Laura Samani

6) Crimes of the Future, David Cronenberg

5) Un altro mondo, Stephane Brizè

4) Un eroe, Asghar Farhadi

3) Reflection, Valentyn Vasyanovych

2 ex aequo) Alcarras, Carla Simon

2 ex-aequo) Sundown, Michel Franco

1) Gli orsi non esistono, Jafar Panahi