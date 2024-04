Dal concertone a L'attimo fuggente: cosa vedere stasera in tv

Come ogni anno, il palinsesto del 1 maggio comincia dall'ormai tradizionale Concertone che verrà trasmesso in diretta su Rai 3 a partire dalle 15.15. L'evento, che quest'anno si svolge in via eccezionale al Circo Massimo, tornerà poi in prima serata a partire dalle 20 per la seconda parte. Moltissimi gli artisti che anche quest'anno si esibiranno sul palco del 1 maggio: tra questi Ultimo, Tananai, i Negramaro che hanno da poco lanciato il loro nuovo singolo, Mahmood, Malika Ayane e molti altri. Tuttavia per coloro che non hanno alcun interesse a seguire il concerto del 1 maggio, sui canali in chiaro sono disponibili anche alcuni lungometraggi da non lasciarsi scappare. Vediamo nel dettaglio, allora, quali sono i titoli disponibili stasera in tv.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Corro da te

Alle 21.37 su Canale 5 viene trasmessa una commedia che vede come protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone e che si intitola Corro da te. Diretto da Riccardo Milani, il film racconta la vicenda di un uomo in carriera ma scarso dal punto di vista sentimentale, che per conquistare una donna finge di essere paralizzato e costretto su una sedie a rotelle. Il malinteso peggiora quando il protagonista si innamora di una splendida donna (Leone) che è davvero paralizzata a seguito di un incidente. Ben presto, però, le bugie cominciano ad essere troppo difficili da gestire e la verità rischia di rovinare tutto.

L'attimo fuggente

Alle 21.10 su Iris, invece, va in onda un film cult diventato un titolo imprescindibile nella storia del cinema del Novecento: L'attimo fuggente. La pellicola vede Robin Williams indossare i panni del Professor Keating, un insegnante a suo modo rivoluzionario, che viene assunto per insegnare letteratura in una scuola maschile e privata, dalle tradizioni secolari. Il metodo di insegnamento tutt'altro che convenzionale del professor Keating porterà alcuni dei suoi alunni (interpretati da attori come Ethan Hawke e Josh Charles) a formare una società segreta, finché la tragedia non arriverà a bussare alle porte del rinomato collegio.

La stranezza

Altro film che va in onda stasera in tv è La stranezza, film di Roberto Andò, che racconta il ritorno di Luigi Pirandello (interpretato da Toni Servillo) nella sua Sicilia, negli anni Venti del Novecento. Una tragedia porta lo scrittore a incontrare due becchini (Valentino Picone e Salvatore Picarra) che nutriranno la sua fantasia, portando Pirandello a inseguire una storia che continua a danzargli nella mente e che si concretizza in visioni ed apparizioni strane. Un'idea che, tempo dopo, porterà alla nascita di una delle opere più famose dell'autore. L'appuntamento è alle 21.30 su Rai 1.

La mummia - La tomba dell'imperatore dragone

Per gli spettatori che amano l'avventura e il genere più vicino al mondo del fantasy e del fantastico, alle 21.12 sul canale 20 Mediaset va in onda il film La mummia - La tomba dell'imperatore dragone. Come si può facilmente intuire dal titolo, il film rientra nella serie de La mummia e ne rappresentare il terzo e ultimo capitolo. Protagonista è di nuovo l'avventuriero interpretato da Brendan Fraser che deve vedersela con un terribile e brutale imperatore cinese (Jet Li) riportato in vita accidentalmente dal figlio.

Due giorni, una notte

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli in onda stasera in tv è quello in onda alle 21.30 su TV2000: Due giorni, una notte. Si tratta della pellicola diretta dai fratelli Dardenne, che si pone lo scopo di mostrare il volto del lavoro precario odierno, dove non esistono garanzie e dove spesso ci si trova a farsi la guerra tra poveri.

La protagonista è Sandra (), una donna sull'orlo di un licenziamento per i tagli al budget che ha due giorni di tempo per convincere i suoi colleghi a rinunciare ai bonus affinché lei possa mantenere il suo posto di lavoro e continuare ad avere una vita onesta e dignitosa.