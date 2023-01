Così è la vita, tutte le curiosità sul film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Così è la vita è il lungometraggio del 1998 diretto da Massimo Venier insieme al trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo che va in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Con la colonna sonora affidata quasi esclusivamente ai Negrita la commedia punta a raccontare allo spettatore la base dell'esistenza umana, con quella comicità elegante che il trio ha sempre portato sul grande schermo.

Così è la vita, la trama

Aldo (Aldo Baglio) è un uomo che vive falsificando carte di credito e truffando le persone, ma ha un animo buono e difficilmente farebbe del male a qualcuno. Nonostante questo, però, durante il trasporto in tribunale, l'uomo decide di prendere come ostaggio il poliziotto Giacomo (Giacomo Poretti) che è alla guida della vettura. Giacomo non è certo un eroe, odia le armi e non sembra il poliziotto adatto a fronteggiare una crisi. La fuga dei due viene però interrotta da Giovanni (Giovanni Storti), a cui si è fermata l'auto e che, non sapendo quello che sta succedendo, chiede aiuto alla macchina della polizia. L'uomo viene fatto salire, diventando a sua volta un ostaggio. Inizia così un viaggio senza meta e senza scopo, una fuga perpetua in cui i tre finiranno col fare amicizia nonostante tutto, prima di capire che c'è qualcosa molto più grande di loro da affrontare.

Tutte le curiosità di Così è la vita

Squadra che vince non si cambia

Così è la vita è il secondo lungometraggio cinematografico che vede come protagonisti i tre comici. L'uscita in sala della pellicola, tuttavia, non sorprese nessuno. Aldo, Giovanni e Giacomo venivano infatti dal successo che avevano ottenuto l'anno precedente con il film Tre uomini e una gamba, che rimane uno dei titoli più di successo della loro carriera.

Un terribile incidente

Come si legge sul sito di Noi Degli Anni '8090, durante le riprese in Abruzzo ci fu un incidente che avrebbe potuto avere terribili conseguenze. Mentre si stava girando la scena dell'inseguimento tra la volante rubata da Aldo e il resto delle forze dell'ordine, uno degli elicotteri ebbe un guasto al motore e, nel fare un atterraggio di fortuna, colpì il tettuccio di una delle auto in corsa, che si capovolse. L'atterraggio di fortuna riuscì e nell'incidente stradale ci fu solo un leggero ferimento.

Le location del film

Sebbene Così è la vita inizi a Milano, le riprese si sono svolte per lo più a Roma. Le uniche scene girate nel capoluogo lombardo ebbero luogo all'altezza dell'incrocio tra Via Domodossola e Corso Sempione. Un'altra scena girata a Milano è quella del pestaggio, che si volge in via Cesariano, all'angolo con via Canonica. Le scene in montagna, invece, sono girate in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e nella zona dei Monti della Laga.

Gli incassi di Così è la vita

Dopo il passaggio in sala, il film ottenne un incasso di 22.522.708 milioni di euro. Ad oggi è il secondo incasso maggiore di Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo Chiedimi se sono felice.

Una storia vera?

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo si apre con un sottotitolo che lascia intendere che quanto si vedrà nella pellicola è tratto da una storia vera. Si tratta in realtà di una scritta paradossale messa appositamente. Chiunque abbia visto il film - e, soprattutto, il finale - sa che non può essere una storia vera.