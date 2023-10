Cosa c'è in tv stasera: 4 consigli per i film da vedere

Il lunedì è, per antonomasia, il giorno più difficile della settimana. Il weekend è ancora lontano e all'orizzonte si prospettano giorni pieni di lavoro, impegni e responsabilità. Per "ammorbidire" questa giornata tanto bistrattata nell'immaginario collettivo, allora, ecco una breve lista dei film da vedere stasera in tv, che possa fornire una guida sui titoli del palinsesto da non perdere, adatti a tutti i gusti e a tutti gli spettatori.

Film da vedere stasera in tv: 4 consigli

Rocky

Tra i film da vedere stasera c'è senza dubbio Rocky, pellicola datata 1976 che ha avuto il merito di salvare Sylvester Stallone dalla bancarotta e di lanciare la sua carriera. Nel film, come è noto, Stallone interpreta Rocky Balboa che ottiene l'occasione per combattere per il titolo di campione dei pesi massimi proprio quando era rassegnato ad appendere i guantoni al chiodo. La pellicola racconta il suo allenamento per arrivare a sfidare Apollo Creed (Carl Weathers), ma anche le sue paure e le sue fragilità, che riesce a confessare solo all'amata Adriana (Talia Shire). L'appuntamento con Rocky è questa sera alle 21.00 su Iris.

Come un uragano

Alle 21.10 su La5, invece, c'è una pellicola adatta a chi ama le storie d'amore travagliate e drammatiche. Viene infatti trasmesso Come un uragano, una delle tante trasposizioni tratte dalla produzione letteraria di Nicholas Sparks. La storia è quella di Adrienne (Diane Lane), una donna che per sfuggire ai problemi del suo matrimonio accetta di gestire per conto di un'amica un bed and breakfast in una cittadina che si affaccia direttamente sull'oceano. Mentre il meteo della zona annuncia l'arrivo di una tempesta potenzialmente pericolosa, alla locanda arriva Paul (Richard Gere), un uomo che invece di scappare dai suoi problemi si è finalmente deciso ad affrontarli. I due personaggi si troveranno così "incastrati" in una casa praticamente disabitata, con una tempesta che li chiude fuori dal mondo e li costringe ad avvicinarsi.

Peppermint - L'angelo della vendetta

Tra i film da vedere stasera in tv c'è anche un titolo adatto a chi ama il cinema action. Su Italia 1 alle 21.20, infatti, verrà trasmesso il film Peppermint - L'angelo della vendetta, pellicola che si rifà al filone del cosiddetto "revenge thriller", il thriller della vendetta, che ha uno dei suoi massimi esponenti nel film con Liam Neeson, Io vi troverò. La trama del film segue la protagonista Riley North (Jennifer Garner) mentre cerca di ottenere vendetta per l'omicidio a sangue freddo della figlia e del genero. Resasi conto che i tribunali e le istituzioni non possono garantirle né giustizia né protezione, Riley decide di prendere in mano la situazione. Cinque anni più tardi due detective della polizia indagano su una serie di omicidi all'interno di un cartello di droga e le indagini li conducono proprio da Riley.

Tomb Raider

A concludere la lista dei consigli sui film da vedere stasera in tv c'è Tomb Raider, pellicola del 2018 che rappresenta la terza trasposizione cinematografica dedicata al personaggio di Lara Croft, tra i più famosi del mondo legato ai videogiochi. Alicia Vikander eredita il ruolo che, sul grande schermo, fu di Angelina Jolie e presenta al pubblico una Lara Croft più giovane, ancora in fieri, che non ha idea di cosa fare della sua vita. Tuttavia, quando suo padre scompare, Lara decide di imbarcarsi per un viaggio che ha come destinazione un'isola giapponese, dove c'è stato l'ultimo avvistamento dell'uomo. Per la ragazza sarà l'inizio di una straordinaria avventura che dimostrerà a tutti - e prima di tutto a lei stessa - il suo vero valore. Appuntamento alle 21.20 su Rai 4.