Monica Bellucci e Tim Burton: il primo red carpet insieme ufficializza la coppia

Di loro si parlava dallo scorso febbraio, quando i paparazzi francesi li avevano sorpresi a braccetto a Parigi. Ma oggi, Tim Burton e Monica Bellucci, hanno ufficializzato la loro relazione nel modo più eclatante possibile, calcando il red carpet della Festa del cinema di Roma mano nella mano. L'occasione per mostrarsi insieme per la prima volta come coppia, e non solo come esponenti di spicco del cinema internazionale, è stata la prima di "Diabolik, chi sei?" diretto dai Manetti Bros, dove la Bellucci è Altea, la compagna di Ginko.

Come è nato l'amore

Il regista americano e l'attrice italiana si amano da circa un anno, da quando la coppia si è incontrata al Lumière Film Festival di Lione. Da sempre affascinato dalla Bellucci, Tim Burton trascorse le sue giornate francesi con l'attrice e il feeling fu immediato. A febbraio Paris Match dedicò loro la copertina dopo averli sorpresi a spasso per Parigi, di notte, abbracciati come due fidanzatini. La coppia ha provato a mantenere il massimo riserbo sulla relazione, ma lo scorso giugno, in occasione dell'inizio delle riprese di "Beetlejuice 2" diretto proprio da Burton, Monica Bellucci confermò la storia. " Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo e lo amo ", ammise l'attrice, ma solo oggi - cinque mesi dopo - il regista americano e la compagna hanno esordito come coppia a un evento pubblico.

L'esordio sul red carpet di Roma