"Sono una coppia". Lo scoop su Monica Bellucci e Tim Burton a Parigi

Galeotto fu il Lumière Film Festival di Lione. Secondo il magazine Paris Match Monica Bellucci e Tim Burton avrebbero avuto un vero e proprio colpo di fulmine all'evento cinematografico francese. Da quel momento, era ottobre, la coppia si sarebbe frequentata in gran segreto fino a uscire allo scoperto (ma senza ufficializzare la relazione) mostrandosi a spasso a braccetto per le vie di Parigi.

" Una nuova storia d'amore e di cinema è nata nella massima discrezione quattro mesi fa. Un idillio che avvicina un certo Tim Burton a una certa Monica Bellucci ", si legge su Paris Match, che promette importanti rivelazioni sulla storia tra l'attrice e il celebre regista nel prossimo numero. La foto che la rivista parigina ha messo in prima pagina per annunciare l'esclusiva parla da sola e mostra Monica Bellucci stretta al braccio di Tim Burton, mentre i due passeggiano nella notte parigina.

Il settimanale francese non usa punti interrogativi, dando per certa la notizia del coinvolgimento tra i due personaggi: lui 64 anni americano, lei 58 anni italiana dentro ma francese d'adozione, icona del cinema internazionale. I due si starebbero frequentando da fine ottobre, dopo essersi incontrati (non per la prima volta) alla 14esima edizione della rassegna cinematografica a Lione. Ma sembra che Burton, reduce dal clamoroso successo con la serie Netflix "Mercoledì", coltivasse una passione segreta per l'attrice. " Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella ", aveva detto al sito tedesco Gala dieci anni fa in un'intervista.

Dopo la fine del suo matrimonio con Vincent Cassel con il divorzio firmato nel 2013, Monica Bellucci ha cercato di tenere la sua vita privata lontana dai gossip. Dei suoi amori si conosce solo la storia più recente, conclusasi dopo un anno nel 2019, con lo scenografo e gallerista del Marais Nicolas Lefebvre. Accanto a Tim Burton, l'attrice - icona della bellezza italiana - avrebbe ritrovato la serenità e l'amore che cercava da tempo. E Paris Match, il primo ad avere dato lo scoop sulla loro relazione, è pronto a dare ulteriori dettagli sul loro amore nei prossimi giorni.