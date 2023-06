"Lo amo...". Monica Bellucci rivela la relazione con il regista Tim Burton

Sarà un’estate all’insegna dell’amore e del cinema per Monica Bellucci che alla vigilia della sua partenza per Londra - dove inizieranno le riprese del film Beetlejuice 2 diretto da Tim Burton – ha deciso dopo mesi di gossip di non nascondersi più ed ufficializzare la sua storia d’amore proprio con il celebre regista Burton.

La conferma della love story

L’attrice ha sempre cercarcato di tenere la sua vita sentimentale e privata lontana dai riflettori; ma questa volta a confermare le voci che da mesi circolavano è stata proprio Monica Bellucci in un’intervista all'edizione francese di Elle che, senza sbilanciarsi troppo, ha rivelato: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”. Infatti, proprio come anticipato, la Bellucci reciterà nell’ultimo film diretto dal compagno, Beetlejuice 2, interpretando la moglie del protagonista.

Le prime indiscrezioni

Era lo scorso febbraio quando la rivista Paris Match aveva immortalato i due passeggiare a braccetto per le vie di Parigi; tuttavia, fino ad ora, Monica Bellucci e Tim Burton avevano optato per mantenere il massimo riserbo sulla loro relazione, non abbandonandosi ad alcun tipo di dichiarazione ufficiale; adesso, invece, ci ha pensato la diretta interessata.

La miccia

La bellissima attrice italiana ed il regista americano si conoscono da più di quindici anni (il primo incontro risale al Festival di Cannes nel lontano 2006), ma hanno avuto l’occasione di rivedersi lo scorso ottobre al Lumière Film Festival di Lione ed è lì che si sarebbe accesa la miccia tra i due. Entrambi single e reduci da vite sentimentali travagliate. Tim Burton, infatti, è stato sposato dal 1989 al 1993 con l’artista Lena Gieseke e poi ha avuto una relazione con l’attrice e modella Lisa Marie (comparsa in alcuni suoi film); infine, nel 2014 è finita la relazione con la moglie e attrice - conosciuta sul set de Il pianeta delle scimmie – Helena Bonham Carter, dalla quale ha avuto anche due figli, Billy Ray e Nell. Monica Bellucci, invece, è stata legata per ben quattordici anni (fino al 2014) con Vincent Cassel e dall’unione tra i due sono nati Deva e Léonie. Poco prima l’attrice era stata sposata per pochi mesi con il fotografo Claudio Carlos Basso. Dopo la fine del matrimonio con Cassel, invece, aveva avuto una relazione con con l’artista Nicolas Lefebvre, con il quale si è lasciata nell’estate del 2019.