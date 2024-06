Da "Cuori in Atlantide" a "Neverland": i film da guardare stasera in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il fine settimana che si profila all'orizzonte, il venerdì sera è una serata di solito dedicata al relax: se alcuni lo passano uscendo con gli amici, molti preferiscono rimanere a casa, in tranquillità, e godersi un bel film in prima serata. Perciò, se non siete amanti del calcio e non avete intenzione di seguire la partita Paesi Bassi - Olanda disponibile su Rai 1 per Euro 2024, ecco quali sono i film da recuperare stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv

Mi presenti i tuoi?

Il primo film nella lista dei titoli da recuperare stasera in tv è Mi presenti i tuoi? secondo capitolo della trilogia che prende il via da Ti presento i miei. Il film, in onda questa sera alle 21.26 su Italia 1, vede il ritorno di Ben Stiller nei panni di Greg Fotter. L'uomo decide di presentare alla sua fidanzata Pam (Teri Polo) i suoi genitori (Dustin Hoffman e Barbra Streisand). Alla riunione di famiglia, alquanto sopra le righe e fuori dagli schermi, partecipano anche i suoceri di Greg. Vedendo le origini di colui che deve diventare suo genero, Jack (Robert De Niro) comincia a nutrire nuovi sospetti su Greg e per questo utilizzerà le sue tecniche da ex agente segreto per scoprire la verità. Ma le cose non vanno affatto come previsto.

Neverland - Un sogno per la vita

Molto amato dal pubblico è il film disponibile alle 21.15 sul canale la7d, Neverland - Un sogno per la vita. Per i pochi che non lo conoscessero, il film racconta parte della vita di James M. Barrie, colui che ha creato Peter Pan. Nello specifico, Neverland - Un sogno per la vita si concentra sull'incontro dello scrittore (interpretato da Johnny Depp), in un momento delicato della sua carriera, con una giovane vedova (Kate Winslet) e i figli di lei. L'incontro, che si trasforma presto in una solida amicizia, porta Barrie a riscoprire la gioia di scrivere e di creare per qualcun altro, soprattutto grazie al più piccolo dei bambini, Peter (Freddie Highmore). Ma il teatro di Londra è pronto per uno spettacolo come quello che Barrie sta preparando? Il suo impresario (Dustin Hoffman) è sempre più preoccupato man mano che l'autore presenta richieste inaspettate.

Cuori in Atlantide

Un altro film che vi consigliamo di recuperare stasera in tv è Cuori in Atlantide, che va in onda alle 21.24 su Iris. La storia è quella di un uomo di cinquant'anni, Bobby, che torna nel suo piccolo paese natale per partecipare al funerale di un vecchio amico. Il ritorno alle origini spinge l'uomo a tornare indietro nel tempo, all'estate del 1960, quando Bobby (nella versione giovane interpretato dal compianto Anton Yelchin) non era altro che un bambino alle prese con una madre che di lui si curava poco e due migliori amici (Will Rothhaar e Mika Boorem) che considerava la sua vera famiglia. La vita dei tre bambini cambia quando in città arriva il misterioso Ted (Anthony Hopkins), un uomo con dei poteri soprannaturale che diventa ben presto una figura fondamentale per la crescita di Bobby.

Next

L'ultimo film di questa guida tv alla prima serata di oggi è Next, il film diretto da Lee Tamahori e ispirato a un racconto di fantascienza firmato da Phillip Dick. Il protagonista è Chris (interpretato da Nicolas Cage), un uomo che è capace di prevedere il futuro e, dunque, di arginare le conseguenze tragiche di calamità e atti brutali.

Proprio per questo l'uomo viene assunto dal governo degli Stati Uniti d'America affinché sventi una minaccia nucleare che si sta profilando all'orizzonte e che potrebbe rappresentare la fine di parte dell'umanità. L'appuntamento è alle 21.10 sul canale 20 Mediaset.