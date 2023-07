In the cut, ecco il motivo per cui Nicole Kidman ha dovuto rinunciare al ruolo

In the cut è il film che va in onda questa sera alle 20.15 su Cielo. Si tratta di un thriller diretto da Jane Campion, regista entrata nell'almanacco della storia di Hollywood, diventando la prima donna a vincere la Palma d'Oro a Cannes grazie al film Lezioni di Piano e grazie alla nomination e alla vittoria all'Oscar come Miglior Regista grazie a Il potere del cane è diventata la terza donna della storia a portarsi a casa l'ambita statuetta, ma la prima a essere stata nominata più volte.

In the cut, la trama

Uscito nel 2003 e ambientato a New York, In the cut racconta la storia di Frannie Avery (Meg Ryan), una professoressa universitaria che vede la sua vita stravolta quando poco distante dalla sua abitazione viene trovato il cadavere di una ragazza. La docente viene dunque interrogata dal detective James A. Malloy (Mark Ruffalo), che indaga su un possibile sospetto che proprio Frannie avrebbe visto in compagnia della vittima. Il punto di svolta potrebbe arrivare quando la professoressa si rende conto che James ha lo stesso tatuaggio dell'uomo che ha visto con la ragazza assassinata: ma l'attrazione che prova per il detective la spinge a nascondere in un angolo del cervello quell'informazione. Informazione che si rende di nuovo necessaria quando viene uccisa la sorellastra di Frannie, Pauline (Jennifer Jason Leigh), e a professoressa dovrà dunque cercare di capire quello che sta accadendo, mentre tra le strade di New York continuano ad esserci efferati omicidi.

Perché Nicole Kidman non appare nel film?

Tratto dal romanzo omonimo di Susanna Moore, In the cut si presenta allo spettatore non solo come semplice thriller incentrato sul disvelamento della verità. È in realtà un film che vuole spingere verso la decostruzione di tutte le fantasie romantiche legate al mondo delle relazioni, in particolar modo dal punto di vista delle donne, che nell'immaginario collettivo sono spesso rappresentate come personaggi che non riescono a resistere alla passione e alla rincorsa ai sentimenti, a prescindere dai sospetti e dai dubbi che possono nutrire. Il concetto di donna come "crocerossina", che ancora oggi è molto diffuso, trova In the cut una rappresentazione piuttosto accurata: ma con questa pellicola Jane Campion prova a distruggere questo assioma, mostrando i punti deboli e sbagliati di relazioni tossiche spesso basate solo sull'attrazione. Allo stesso tempo, però, il film parla anche della liberazione carnale e sessuale della protagonista: una docile universitaria con anche un nome rassicurante e dolce, che si getta nell'avventura di vivere nella realtà le sue fantasie sessuali. Un progetto, quindi, decisamente ambizioso, che ha colpito tanto la regista Jane Campion quanto l'attrice Nicole Kidman, che con la regista aveva già collaborato in Ritratto di signora, e che sarebbe dovuta apparire nei panni della protagonista. In effetti, come si legge sul Los Angeles Times, fu proprio Nicole Kidman ad acquisire i diritti del romanzo e mentre Jane Campion e Susanna Moore collaboravano per scrivere una sceneggiatura degna del grande schermo, la Kidman è rimasta al centro del progetto come attrice protagonista. Tuttavia, le cose sono cambiate repentinamente. Pur accettando di rimanere come produttrice del film, Nicole Kidman di punto in bianco si è dovuta chiamare fuori dal ruolo attoriale che semrbava essere stato costruito intorno a lei. Secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, la sua uscita di scena da In the cut era legata a quello che l'attrice stava passando nella vita reale. Nel 2001, infatti, Nicole Kidman stava attraversando un periodo di burrasca, dal momento che si stava separando dal marito Tom Cruise, con il quale era sposata dal 1990. La stampa di tutto il mondo era affamata di dettagli e l'attrice era oberata di responsabilità: dal mantenere privata parte della sua vita e del naufragio del suo matrimonio, al cercare di passare più tempo con i figli, fino a occuparsi della separazione vera e propria. Inoltre il ruolo di Frannie era un ruolo importante e intenso e Nicole Kidman aveva paura che affrontare quella sfida l'avrebbe prosciugata, visto che all'epoca il suo stato emotivo non era dei migliori. Ed è per questo che l'attrice si è tirata indietro e ha lasciato il posto a Meg Ryan, che è stata scelta subito dopo di lei.