David di Donatello 2023: ecco tutte le nomination

Si è da poco conclusa la notte degli Oscar che, giunta alla sua 95esima edizione ha premiato con la consegna delle statuette d’oro le star internazionali nel mondo del cinema, ed è già tempo di parlare dei premi del cinema italiano: i David di Donatello.

Giunti alla loro 68esima edizione i David 2023, quest’anno, vedranno l’assegnazione di 22 premi, in diretta su Rai 1 il prossimo 10 maggio. La cerimonia sarà condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli e saranno consegnati 20 David per il cinema italiano, 1 Premio Cecilia Mangini al miglior documentario e 1 Premio David al miglior film internazionale. Sarà assegnato, inoltre, anche il premio David Giovani scelto dagli alunni delle scuole superiori e un David dello spettatore al film uscito entro il 31 dicembre 2022 e che ha incassato di più al 28 febbraio 2023.

I film nominati ai David sono quelli usciti in sala dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Ad ottenere almeno una nomination sono stati 26 film italiani.Il film più votato è stato Esterno notte di Marco Bellocchio con 18 candidature a seguire con 14 La Stranezza di Roberto Andò, a pari merito Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, Il signore delle formiche di Gianni Amelio ha ottenuto, invece, 11 candidature ed infine, Nostalgia di Mario Martone 9.

Di seguito tutte le categorie con le nomination

Miglior Fim:

Esterno notte

Il Signore delle Formiche​

La stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Miglior Regia:

Marco Bellocchio per Esterno Notte

Gianni Amelio per il Signore delle Formiche

Roberto Andò per La stranezza

Mario Martone per Nostalgia​

Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh per Le Otto Montagne

Miglior Esordio alla regia:

Jasmine Trinca per Marcel!

Vincenzo Pirrotta per Spaccaossa

Niccolò Falsetti per Margini

Giulia Louise Steigerwalt per Settembre​

Carolina Cavalli per Amanda

Miglior Produttore:

Esterno Notte (The Apartment del gruppo Fremantle - Kavac Film)

La Stranezza (Bibi Film, Tramp Limited, Medusa e Rai Cinema)

Le Otto Montagne (Wildside del gruppo Fremantle, Pyramide; Vision Distribution, Elastic, Canal+ e Ciné, Sky)

​Nostalgia (Medusa, Mad Entertainment, Picomedia, Rosebud)

Princess (Young Films, Indigo Film, Rai Cinema)

Miglior Attrice Protagonista:

Benedetta Porcaroli per Amanda

Margherita Buy per Esterno Notte

Penelope Cruz per L'immensità

Barbara Ronchi per Settembre

Claudia Pandolfi per Siccità

Miglior Attore Protagonista, in cui è da notare la scelta di candidare insieme Ficarra e Picone:

Fabrizio Gifuni per Esterno Notte

Luigi Lo Cascio per Il Signore delle Formiche​

Alessandro Borghi per Le Otto Montagne

Luca Marinelli per Le Otto Montagne

Ficarra e Picone per La stranezza

Miglior Attrice non Protagonista:

Giovanna Mezzogiorno per Amanda

Daniela Marra per Esterno Notte

Giulia Andò per La Stranezza

Aurora Quattrocchi per Nostalgia

Em​anuela Fanelli per Siccità

​Miglior Attore non protagonista:

Fausto Russo Alesi per Esterno Notte

Toni Servillo per Esterno Notte

Elio Germano per Il Signore delle Formiche

Filippo Timi per le Otto Montagne

Francesco Di Leva per Nostalgia​

Miglior Sceneggiatura Originale:

Astolfo di ​Gianni Di Gregorio e Marco Pettenello

A Chiara di Susanna Nicchiarelli

Esterno Notte di Bellocchio - Bises - Rampoldi - Serino

Il Signore delle Formiche di Amelio - Petti - Fava

L'Immensità di Crialese - Moroni - Manieri

Miglior Sceneggiatura non Originale:

Bentu di Salvatore Mereu

Brado di Gaudosio - Rossi Stuart

Il Colibrì di Archibugi - Picco​lo - Paolucci

Le Otto Montagne di Felix Van Groeningen e

Charlotte Vandermeersh

Nostalgia di Mario Martone e Ippolita Di Majo

La miglior Canzone originale:

Se mi vuoi di Diodato per Diabolik - Ginko all'attacco!

Caro Amore Lontani​ssimo di Endrigo cantata da Mengoni per Il Colibrì

Culu Culagni di Stefano Bollani per Il Pataffio

La Palude dal film Margini

Proiettili di Elodie da Ti Mangio il cuore

Miglior Compositore:

​Fabio Massimo Capogrosso per Esterno Notte

Stefano Bollani per Il pataffio

Michele Braga ed Emanuele Bossi per La Stranezza

Daniel Norgren Le Otto Montagne

Franco Piersanti per Siccità

Miglior Fotografia:

​Esterno Notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Miglior Scenografia:

​Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne

Migliori Costumi:

Chiara: Massimo Cantini Parrini

Esterno notte: Daria Calvelli

Il signore delle formiche: Valentina Monticelli

L’ombra di Caravaggio: Carlo Poggioli

La stranezza: Maria Rita Barbera

Miglior Trucco:

Dante: Federico Laurenti , truccatore prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini

Esterno notte: Enrico Iacoponi

Il colibrì: Paola Gattabrusi, truccatore prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini

Il signore delle formiche: Esmé Sciaroni

L’ombra di Caravaggio: Luigi Rocchetti

Miglior Acconciature:

Esterno notte: Alberta Giuliani

Il signore delle formiche: Samantha Mura

L’immensità: Daniela Tartari

L’ombra di Caravaggio: Desiree Corridoni

La stranezza: Rudy Sifari

Migliore montaggio:

Esterno notte: Francesca Calvelli (con la collaborazione di Claudio Misantoni)

Il signore delle formiche: Simona Paggi

La stranezza: Esmeralda Calabria

Le otto montagne: Nico Leunen

Nostalgia: Jacopo Quadri

Miglior suono:

Esterno notte: Presa diretta Gaetano Carito, Post-Produzione Lilio Rosato, Mix Nadia Paone

Il signore delle formiche: Presa diretta Emanuele Cicconi, Post-Produzione Mimmo Granata, Mix Alberto Bernardi

La stranezza: Presa diretta Carlo Missidenti, Post-Produzione Marta Billingsley, Mix Gianni Pallotto

Le otto montagne: Presa diretta Alessandro Palmerini, Post-Produzione Alessandro Feletti, Mix Marco Falloni

Nostalgia: Presa diretta Emanuele Cecere, Post-Produzione Silvia Moraes, Mix Giancarlo Rutigliano

Migliori effetti visivi:

Diabolik – Ginko all’attacco!: Simone Silvestri, Vito Picchinenna

Esterno notte: Massimo Cipollina

Le otto montagne: Rodolfo Migliari

Dampyr: Alessio Bertotti, Filippo Robino

Siccità: Marco Geracitano

Miglior documentario:

Il cerchio: Sophie Chiarello

In viaggio: Gianfranco Rosi

Kill Me If You Can: Alex Infascelli

La timidezza delle chiome: Valentina Bertani

Svegliami a mezzanotte: Francesco Patierno

David Giovani:

Corro da Te

Il Colibrì

L'ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne​



Miglior Film Internazionale:

Elvis

Bones and All

Licorice Pizza

The Fabelmans

Triangle of Sadness​

Miglior Cortometraggio:

Le variabili dipendenti, di Lorenzo Tardella