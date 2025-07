Come in Dawson's Creek: Katie Holmes e Joshua Jackson di nuovo insieme

Nella storia del piccolo schermo non è raro imbattersi in relazioni sentimentali fittizie che hanno diviso il pubblico: uno dei casi più famosi è senza dubbio quello di Dawson's Creek, serie tv generazionale anni Duemila, in cui la protagonista Joey (Katie Holmes) era contesa tra il protagonista Dawson (James Van Der Beek) e il migliore amico di lui, Pacey (Joshua Jackson). Se, nelle prime stagioni, il lieto fine da rincorrere sembrava proprio quello tra Joey e l'amico di infanzia Dawson, con il procedere della narrazione l'attenzione dei fan si è sempre spostata di più verso Pacey. Questo non solo perché Dawson è finito col diventare un personaggio petulante, immatuto e a tratti tossico, ma soprattutto perché la relazione tra Joey e Pacey, iniziata non sotto i migliori auspici, aveva una chimica che i fan hanno saputo carpire subito e gli sceneggiatori sfruttare fino alla fine, incoronando la coppia come quella destinataria del lieto fine dell'ultima puntata dell'ultima stagione.

Ora, 22 anni dopo quel finale, Katie Holmes e Joshua Jackson sono pronti a tornare a lavorare insieme, condividendo il set di una trilogia cinematografica intitolata Happy Hours che, secondo il Rolling Stone, inizierà la produzione già quest'estate, con il secondo e il terzo capitolo pronti a uscire a breve distanza. La trama del film viene descritta come la storia di due persone che vivono la loro relazione, affrontando però i costanti ostacoli dati tanto dalla carriera e dall'affermazione personale, quanto dalle responsabilità legate alla famiglia e, in generale, alla vita adulta. Descritta come una dramedy - dove dramma e commedia si mescolano - la pellicola verrà diretta dalla stessa Katie Holmes, che si è ritagliata per se stessa il ruolo della protagonista. Il cast del film include anche Mary Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr, Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin.



Come è facilmente intuibile, senza bisogno di scavare troppo a fondo, Happy Hours è un progetto che si inserisce alla perfezione nell'industria hollywoodiana di oggi, che gioca tutte le sue carte su quello che potrebbe essere definito "effetto nostalgia". Invece di rischiare su nuovi prodotti del tutto originali, le grandi case di produzione puntano soprattutto su remake, sequel e reboot, facendo leva sui sentimenti del pubblico e sul suo bisogno di trovare rassicurazioni anche sul grande schermo, specie in un momento storico come quello attuale, che sembra privo di punti di riferimento stabili. Sebbene la trama e la sceneggiatura di Happy Hours non siano il remake di qualcos'altro, la strizzata d'occhio a Dawson's Creek è troppo lampante per poter essere ignorata. Con questa manovra, infatti, tanto la produzione quanto la stessa regista sperano di richiamare l'attenzione di chi è stato adolescente nei primi anni Duemila, crescendo coi drammi di Dawson's Creek e in attesa del primo bacio tra i protagonisti.

Di base, dunque, Happy Hours potrebbe essere letto come un prodotto in cui i cosiddetti "Millennials" avranno l'occasione di dare una sbirciata al futuro che Joey e Pacey hanno avuto dopo il finale di Dawson's Creek.