Il "Diavolo" travolge tutti

Prosegue la marcia travolgente de Il diavolo veste Prada 2 (voto 6 nella foto Meryl Streep), arrivato a quota 24.605.766 euro. L'idea vincente è stata quella di cambiare target, pur restando nell'ambito della moda, raccontando la crisi del giornalismo. Con Andy, licenziata dopo aver ricevuto un premio, che torna a lavorare per Miranda, così da risollevare le sorti di Runway; nella seconda parte, però, resta l'impressione di un'occasione mancata, affossata dai cliché. Performano bene anche Michael (un totale di 18.089.418 euro) e Super Mario Galaxi Il film (14.225.867), trascinando un botteghino che, ad oggi, è al +30% sul 2025. Parte bene Mortal Kombat 2, terzo con 407.136 euro (voto 5), perfetto per chi vuole staccare la testa dai suoi pensieri, un picchiaduro che, però, ha messo ko anche la trama. Al quarto troviamo Pecore sotto copertura (340.111 euro, voto 6), con Hugh Jackman pastore, mentre l'evento musicale Billie Eilish Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D parte quinto con 300.368 euro. Tante le novità in classifica, come, al settimo posto, con Illusione della Archibugi (voto 5, 151.

611 euro), che illude anche il pubblico di assistere a un legal thriller che, invece, si perde noiosamente per strada. Seguono, nella top 10, L'amore sta bene su tutto (voto 5, 120.871 euro) fiacca commedia romantica di Morelli e Antartica Quasi una fiaba, che esordisce con 78.287 euro.