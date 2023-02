Don Jon, quando la nota piattaforma di video porno aiutò a girare il film

Don Jon è il film scritto, diretto e interpretato da Joseph Gordon-Levitt che va in onda questa sera alle 21.15 su Cielo. Arrivato in sala nel 2013, Don Jon si presenta quasi in una versione moderna del Don Giovanni (da qui il titolo), dove l'abilità non è più tanto saper conquistare le donne con un solo sguardo, ma usarle per sfogare un desiderio costante di sesso.

Don Jon, la trama

Jon Martello (Joseph Gordon-Levitt) ha poche ma incrollabili certezze nella vita. Una di queste è quella di non poter vivere senza porno. La sua esistenza è scandita da piccoli e costanti gesti quotidiani, piccole ossessioni e una routine che sembra l'unica cosa che riesce ad appagarlo: guardare dei film porno. Un giorno, durante una serata in discoteca, il ragazzo conosce Barbara (Scarlett Johansson), una donna che lo affascina sin da subito e che non sembra essere una delle sue conquiste occasionali. Per stare con Barbara - romantica e appassionata di film con dentro grandiose storie d'amore - Jon accetta anche di non farci sesso e vive una relazione casta che lo obbliga ancora di più a ricorrere al porno. Quando però Barbara scopre questa sua fissazione le cose precipitano in breve tempo. A quel punto Jon decide di riprendere in mano la sua vita e di frequentare un corso per prendere il diploma. Qui conosce una donna più grande di lui (Julianne Moore) che, di punto in bianco, sembra essere l'unica capace di soddisfarlo davvero.

Come è stato realizzato il film

Quando Joseph Gordon-Levitt ha cominciato a scrivere la sceneggiatura del film - quindi molto prima che iniziasse la produzione effettiva - la sua idea era davvero quella di affidare il personaggio di Barbara a Scarlett Johansson, tanto da aver dichiarato al sito dell'Internet Movie Data Base di aver scritto quel personaggio avendo in mente proprio l'attrice. È facile, a questo punto, immaginare la sua gioia quando la collega accettò di fare il film. Inoltre, Scarlett Johansson non è stata l'unica celebrità ad accettare di "aiutare" il collega. Nel film ci sono anche attori del calibro di Channing Tatum, Anne Hathaway, Emily Blunt e John Krasinski: tutti e quattro appaiono come guest star e interpretano gli attori protagonisti delle commedie romantiche che Jon è costretto a vedere per far felice Barbara.

Ma quello di trovare la giusta Barbara fu solo uno dei "piccoli problemi" che la produzione ha dovuto affrontare. Durante la prima proiezione pubblica del film - che all'epoca durava 90 minuti - il film ottenne un rating di NC- 17, vale a dire che i minori di diciassette anni non avrebbero potuto vederlo. Questo perché la prima versione conteneva molto più materiale pornografico che il protagonista guardava. Inoltre, durante questa prima proiezione al Sundance, il titolo del film non era solo Don Jon, bensì Don Jon's Addiction, che si può tradurre come La dipendenza di Don Jon. Joseph Gordon-Levitt, però, pensò che un titolo del genere avrebbe posto troppo l'attenzione solo sulla tematica del porno e non sul protagonista stesso. Quindi il titolo venne accorciato in un semplice Don Jon e dal girato finale vennero tolti ben tre minuti, quasi tutti inerenti video porno che il protagonista guarda.

A questo punto, comunque, la vera sfida per Joseph Gordon-Levitt è stata trovare materiale pornografico da poter utilizzare nel film. È a questo punto che nel quadro, secondo IMDB, è entrato Pornhub, nota piattaforma di video porno, tra le più famose al mondo. Il sito ha fornito tutti i video che Jon guarda per tutta la durata del film e, in particolare, ha concesso i video che vedevano come protagonista la porno star Alexis Texas. Non sorprende dunque che, in un film incentrato proprio su un'ossessione sul sesso e, soprattutto, il porno, il maggior aiuto sia arrivato proprio dal sito che il personaggio di Jon frequenta quotidianamente.