Donne regole e tanti guai, che fine ha fatto Lindsay Lohan?

Donne, regole e tanti guai è il film che va in onda in seconda serata questa sera alle 00.15 sul canale TV8. Si tratta di un film che indaga il molto femminile, con le sue sfide, le sue contraddizioni e tutto ciò che spesso è costretto ad accettare.

Donne, regole e tanti guai, la trama

Rachel (Lindsay Lohan) è un'adolescente talmente problematica da essere spedita "in punizione" da sua nonna Georgia (Jane Fonda), in un paesino desertico che sembra perso nel nulla. Rachel è abituata a dire tutto quello che le passa per la testa, senza pensare troppo alle conseguenze: un atteggiamento che non si sposa affatto bene con le rigide regole imposte da sua nonna. Dopo un inizio alquanto burrascoso, le due donne sembrano in grado di trovare un loro equilibrio. Intanto Rachel, che ha fatto amicizia con il coetano Harlan (Garrett Hedlund), ha iniziato a lavorare per il veterinario di zona (Dermot Mulroney). Ed è proprio a lui che la ragazzina affida una confessione scioccante, una rivelazione che non solo spiega il comportamento di Rachel, ma che costringe sua madre Lilly (Felicity Hoffman) a tornare nel suo paesino natale, mentre è in preda all'alcolismo. Le tre donne, così diverse di indole e generazione, si troveranno dunque ad affrontare lo stesso dramma, mentre la verità si mostra come una creatura sfuggente.

Che fine ha fatto Lindsay Lohan?

Quando la produzione di Donne, regole e tanti guai ha preso il via ed è entrata nel vivo delle riprese, Lindsay Lohan non stava passando il suo periodo migliore. Uscita dalla "fabbrica" di casa Walt Disney, la ragazza prodigio che aveva dovuto vivere nell'ombra di un padre alcolizzato, stava cadendo nello stesso gorgo familiare, frequentando locali notturni e abusando di droghe e alcol. Naturalmente il suo comportamento tutt'altro che esemplare la fece entrare nel "mirino" della Disney che, di certo, non poteva accettare di essere associata a un'attrice con comportamenti considerati tossici, soprattutto se si tiene conto del fatto che la Disney ha sempre fatto di tutto per apparire come un'azienda family friendly. Durante la lavorazione della pellicola Lindsay Lohan avrebbe perpetrato questo suo comportamento irresponsabile, che si sarebbe riversato anche sui colleghi del set di Donne, regole e tanti guai, al punto che il CEO della produzione fu costretto a inoltrarle una lettera di richiamo che venne poi resa nota alla stampa. La condivisione di questo "rimprovero" pubblico sulla sua mancanza di professionalità portò la Lohan a veder mutare anche l'atteggiamento che il pubblico stesso aveva nei suoi riguardi: non era più l'eroina di casa Disney, ma un'altra star che si lasciava corrompere dal successo.

Nel 2007 Lindsay Lohan viene fermata più volte mentre guidava in stato di ebbrezza e la sua incoscienza ha fatto sì che si sfiorasse più volte la tragedia. Costretta ad andare in rehab più volte, l'attrice aveva ormai perso credibilità. Nessuno voleva più assumerla, nessuno se la sentiva di inserire sul set - ambiente di per sé molto delicato - una persona che poteva rappresentare la proverbiale miccia pronta ad esplodere. A distanza di sedici anni, Lindsay Lohan continua a lavorare molto poco e molto spesso in prodotti che non sono così memorabili. A parte qualche breve apparizione in serie tv come Ugly Betty, Glee e Two Broke Girls, Lindsay Lohan ha passato quasi l'intero secondo decennio degli anni Duemila a elemosinare qualche ruolo. Nel 2010 viene scelta per far parte del cast di Machete mentre nel 2013 appare come protagonista di The Canyons, pellicola firmata da Paul Schrader che venne fischiato al Festival di Venezia dove venne presentato in anteprima. Il lavoro più recente a cui Lindsay Lohan ha preso parte è stato Falling for Christmas, film di Natale di casa Netflix davvero, davvero dimenticabile.