Arrestato lo stalker di Drew Barrymore: cercava di introdursi nella villa dell'attrice

Si è conclusa con un arresto, la brutta avventura accorsa all'attrice Drew Barrymore indimenticabile bambina di ET, ma anche protagonista di molte commedie romantiche come 50 volte il primo bacio. È stato infatti prelevato dalla polizia, quello che i siti americani hanno definito un "presunto stalker", ma che a tutti gli effetti è un uomo con una sorta di ossessione per l'attrice, mentre tentava di introdursi nella villa dell'attrice.

Chad Michael Busto, questo il suo nome, qualche giorno prima dell'arresto, aveva anche fatto irruzione durante una diretta televisiva a New York, mentre l'attrice stava intervistando la cantante Reneé Rapp, al centro 92NY di Manhattan. L'uomo si era fatto largo tra folla ed era riuscito, nonostante la sicurezza, a salire sul palco urlando: “S ai chi sono, ho bisogno di vederti ”.

Il terrore dell'attrice

La Barrymore terrorizzata dall'intrusione, si era precipitata fuori dal palco rifugiandosi con la sua ospite nel backstage, mentre la sicurezza aveva trascinato lontano l'uomo, che però non era stato arrestato. Il filmato che è diventato immediatamente virale, mostra le due donne intente a chiacchierare, prima che qualcuno dalla folla cominciasse ad urlare a voce alta il nome dell'attrice.

Vedendolo avanzare tra la folla e pensando si trattasse semplicemente di un fans la Barrymore in un primo momento gli ha detto: ​" Oh mio Dio, sì? Ciao! ", l'uomo però ha continuato a spintonare la gente, e si è identificato come Chad Michael Busto, aggiungendo: " Tu sai chi sono. Ho bisogno di vederti ". Resasi conto che non si trattava di un semplice ammiratore, e non conoscendo le sue reali intenzioni, l'attrice è corsa via dal palco, mentre l'uomo era stato poi allontanato dalla sicurezza.

La sua ossessione

Busto non si è però arreso e due giorni dopo, come raccontato dal New York Post, si è recato addirittura nella villa dell'attrice, una fattoria da 6 milioni di dollari. Si era poi incamminato verso la porta principale, salendo alcuni gradini, prima di essere bloccato dalla sicurezza che lo ha poi consegnato alla polizia. Le ville delle grandi star americane hanno agenti di sicurezza h24 proprio per evitare incidenti del genere. Per fortuna secondo il sito TMZ, l'attrice in quel momento non si trovava in casa.

La Polizia ha poi raccontato sempre allo stesso sito, che ci sarebbe un'indagine in corso per capire i reali motivi di questa irruzione o capire se l'uomo ha eventuali problemi di salute mentale. Busto infatti non è uno sconosciuto alle forze dell'ordine, in passato avrebbe tentato più volte di incontrare anche Amber Heard, anche se entrambe le attrici non hanno mai rilasciato dichiarazioni di alcun tipo a riguardo.