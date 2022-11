"...E alla fine arriva Polly", la carriera di Jennifer Aniston dopo Friends

... E alla fine arriva Polly è la commedia del 2004 diretta da John Hamburg che va in onda questa sera alle 21.10 su La5. La pellicola mescola elementi della commedia romantica con stereotipi della commedia tout cour: può accadere, dunque, di vedere alternate scene romantiche con gag più o meno spassose, di modo da accontentare un pubblico più vasto e differenziato.

E alla fine arriva Polly, la trama

Reuben Feffer (Ben Stiller) è un uomo che lavora in una prestigiosa compagnia assicurativa, a cui fa fare una montagna di soldi. Il segreto del successo dell'uomo risiede in un'esistenza passata a ridurre al minimo il rischio. Quasi avesse una calcolatrice in testa, Reuben vive senza mai fare il passo più lungo della gamba, sempre fermo a calcolare le percentuali di rischio di ogni evento della sua vita, compreso mangiare o meno le noccioline al bancone di un bar. Quindi Polly Prince (Jennifer Aniston), che vive alla giornata e non pianifica mai nulla, rappresenta la persona meno adatta a stare vicino a Reuben, eppure l'uomo non riesce a smetterla di frequentarla, anche se i loro mondi sembrano essere davvero agli antipodi. I caratteri dei due protagonisti, però, entreranno ben presto in rotta di collisione e Reuben dovrà capire cosa è più importante: vivere al sicuro o lasciarsi andare all'amore.

Gli impegni e la carriera di Jennifer Aniston

Se c'è una caratteristica fondamentale affinché una pellicola di genere comedy funzioni sul grande schermo è che i protagonisti abbiano una forte chimica e intesa, che renda credibile la loro relazione sentimentale e l'avanzare dell'innamoramento. Nel caso di ...E alla fine arriva Polly questa chimica è stata resa possibile dall'amicizia pre-esistente tra i due attori protagonisti, Ben Stiller e Jennifer Aniston. Anzi, secondo quanto riportato dal sito dell'Internet Movie Data Base, il motivo per cui Jennifer Aniston accettò di partecipare al film fu proprio la possibilità di lavorare al fianco dell'amico, con cui aveva condiviso anche un episodio di Friends, la sitcom che ha lanciato la sua carriera. Nel ventiduesimo episodio della terza stagione della serie tv, dal titolo Il numero verde, infatti, Ben Stiller appare come guest star, interpretando un potenziale interesse amoroso per il personaggio di Rachel (interpretato dalla Aniston), per poi rivelarsi particolarmente irascibile e, dunque, comico. La voglia di Jennifer Aniston di partecipare a ...E alla fine arriva Polly è dimostrata anche dal fatto che pur di girare la pellicola diretta da John Hamburg accettò di veder accavallarsi i suoi impegni. Infatti, mentre era alle prese con il film, Jennifer Aniston era anche impegnata nelle riprese della decima e ultima stagione di Friends e di Una settimana da Dio, dove recitava al fianco di Jim Carrey.

In effetti, dopo la fine di Friends e in parte grazie anche a ... E alla fine arriva Polly, Jennifer Aniston esplose al cinema come star delle commedie brillanti e sentimentali. Tra il 2004 e il 2014 - mentre il suo matrimonio con Brad Pitt andava alla deriva e la sua vita amorosa diventava di dominio pubblico - l'attrice prese parte a numerose commedie, diventate poi dei piccoli cult, come Io e Marley o Mia moglie per finta, dove recitava al fianco di Adam Sandler che poi ritrovò in Murder Mistery, film Netflix del 2019. Sebbene proprio la commedia sia il genere che ha permesso alla Aniston di preservare intatta la sua carriera, l'attrice non ha disdegnato delle incursioni nel genere drammatico, come per il film Cake, che valse alla Aniston una nomination ai Golden Globes di quell'anno come miglior attrice in un film drammatico. Ma l'esplosione in un genere lontano anni luce da Friends avviene con The Morning Show, serie tv Apple, in cui Jennifer Aniston interpreta una giornalista famosa, alle prese con uno scandalo legato ad abusi sessuali nella prima stagione, e alla pandemia di Covid nella seconda.