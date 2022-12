Ecco i film in uscita da vedere al cinema durante le Feste

Tra le cose più belle da fare durante le festività natalizie c'è quella di andare al cinema e lasciarsi sedurre dalla magia della settima arte. Per questo, durante il mese di dicembre, le sale offrono al pubblico sia titoli a tema, ambientati proprio a Natale, sia grandi produzioni, che possono fare affidamento sulla fidelizzazione del pubblico o sul potere del passaparola e che spesso vengono poi inseriti nelle nomination dei premi di settore, come i Golden Globes e gli Academy Awards, megli conosciuti come Premi Oscar.

Anche quest'anno i film al cinema spaziano dai film di Natale più canonici alle grandi produzioni di Hollywood, passando per quelle pellicole - come i film d'animazione o quelli con un cast riconoscibile - che riescono ad incassare bene più per un senso di tradizione che di vero interesse. Le case di distribuzione sanno perfettamente che il periodo di Natale - almeno in Italia - è uno dei più redditizi proprio perché le persone tendono ad andare più spesso al cinema ed ecco perché l'offerta cinematografica del periodo è sempre molto variegata, nella speranza di accontentare una fetta sempre più ampia di pubblico.

I film di Natale da non perdere a dicembre

Una notte violenta e silenziosa

Il Natale di solito è una festività da passare in famiglia, anche quando si sceglie di andare al cinema. Il recente Una notte violenta e silenziosa, al contrario, non è un film adatto a comprovare questo assioma. Si tratta di una pellicola non adatta ai più piccoli, che fa un largo uso di violenza e scene splatter. La storia ruota intorno a un Santa Claus (David Harbour) che ormai è frustrato dal suo lavoro, in un mondo che sembra non avere più bisogno di lui. Tuttavia, durante la sera della Vigilia, il destino lo porta a fermarsi in una magione dove un gruppo di criminali guidati da Scrooge (John Leguizamo) tiene in ostaggio un'intera famiglia, compresa una bambina che ha ancora una fiducia cieca in Babbo Natale. E sarà proprio Babbo Natale a fare di tutto per cercare di salvarla.

Avatar 2 - La Via dell'Acqua

Tra i film più attesi di dicembre e dell'interno anno c'è senza dubbio Avatar 2 - La Via dell'Acqua, che vede il regista James Cameron "tornare" sul pianeta Pandora e raccontare nuove storie, dopo tredici anni dal primo capitolo che aveva portato una rivoluzione tecnica al cinema, grazie all'uso del 3D. In questa nuova avventura ci sarà di nuovo Jake Sully (Sam Worthington) con la sua amata Neytiri (Zoe Saldana) che, stavolta, devono prendersi cura del futuro dei loro figli. Ancora una volta verrà portata in scena la tensione crescente con gli esseri umani che rischia di cambiare ogni cosa.

Il gatto con gli stivali 2

Film d'animazione che si è guadagnato anche una nomination ai prossimi Golden Globes, Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio è una pellicola perfetta da vedere in famiglia il giorno di Natale (e non solo). La storia vede il ritorno del famigerato Gatto (doppiato sempre da Antonio Banderas) che, dopo spacconerie e arroganze varie, scopre di avere a disposizione solo l'ultima delle sue nove vite e che la Morte è sulle sue tracce. Dopo essersi nascosto in casa con una "gattara", Gatto scopre dell'esistenza di una mappa che lo condurrà nel luogo dove è caduta una stella che, si dice, possa realizzare un desiderio. Ma Gatto non è l'unico interessato al tesoro e dovrà affrontare il viaggio insieme a una squadra del tutto inaspettata.

Il grande giorno

Il 22 dicembre arriverà al cinema Il grande giorno, il nuovo film diretto da Massimo Venier che vede come protagonista il trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. La trama ruota intorno a Giovanni e Giacomo, due amici d'infanzia cresciuti insieme, che hanno sempre condiviso tutto, e che ora stanno per assistere al matrimonio tra i loro rispettivi figli in una bella villa sul Lago di Como. Per celebrare le nozze non si è badato a spese e i festeggiamenti sono talmente sfarzosi da richiedere più giorni. Alla celebrazione del vero amore, però, si presenta anche Aldo, nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni, che porterà caos nella villa e nella vita dei due grandi amici.

The Fabelmans

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, The Fabelmans è il nuovo film con cui Steven Spielberg mette un'opzione sui prossimi premi Oscar. Archiviata la fase remake con West Side Story, Spielberg torna a fare il cinema che emoziona di più e per farlo decide di concentrarsi su un racconto autobiografico. The Fabelmans, infatti, segue le avventure di Sammy, un ragazzo che sin dalla più tenera infanzia dimostra di avere una passione smodata per la settima arte. Alle prese con il rapporto problematico dei genitori (Paul Dano e Michelle Williams), Sammy (Gabriel LaBelle) cercherà rifugio ed espressione proprio nel cinema. Un po' come ha fatto lo stesso Steven Spielberg. Il film sarà in sala dal 22 dicembre.

I migliori giorni

Diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, I migliori giorni è il film delle Feste che arriverà in sala il 1 gennaio 2023. Si tratta di una pellicola con una struttura corale, suddivisa in quattro macroepisodi, ognuno dei quali destinato a una festività specifica. Il primo episodio è quello dedicato proprio al Natale, in qui una deputata invita il segretario del suo partito a passare la Vigilia insieme a lei. Si tratta di un invito "interessato", che tuttavia porterà a un confronto inaspettato.

Aiuto! È Natale

Film destinato alla famiglia e approdato in sala il 1 dicembre, Aiuto! È Natale prende il via quando un nonno (Richard Dreyfuss) chiede ai propri nipoti di aiutarlo a salvare e liberare Babbo Natale, che si dice sia stato rapito. Inizia così, per l'intera famiglia, un'avventura straordinaria, che porterà ogni componente a sfidare anche i propri limiti compreso il padre dei bambini che odia il Natale perché gli ricorda la sua infanzia passata ad attendere un papà che non c'era mai.