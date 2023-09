E.T., come Steven Spielberg è diventato quasi un padre per Drew Barrymore

E.T. - L'extraterrestre è uno di quei film capace di entrare nell'immaginario collettivo di diverse generazioni. Uno di quei film che si sono meritati a ragione l'etichetta di "cult" e che rientrano sia nei film da vedere almeno una volta nella vita, sia in quelli che sono stati in grado di dettare il gusto critico e cinematografico di chi è nato e cresciuto tra gli anni Ottanta e Novanta. La pellicola diretta da Steven Spielberg torna ora in tv, andando in onda questa sera alle 21.10 sul canale TwentySeven.

E.T. - L'extraterrestre, la trama

Elliott (Henry Thomas) è un bambino di nove anni che vive in una piccola cittadina della California, trascorrendo un'infanzia tutto sommato tranquilla in compagnia del fratello maggiore Michael (Robert MacNaughton), la sorellina Gertie (Drew Barrymore) e la madre (Dee Wallace-Stone). Tutto si aspetta Elliott dalla sua giovane vita, tranne che di imbattersi in un piccolo e adorabile extraterrestre, denominato E.T., che è stato lasciato indietro dalla sua gente, dopo che il governo degli Stati Uniti ha sorpreso una spedizione aliena con il compito di prelevare alcuni campioni del suolo terrestre. Ora E.T. non ha nessun altro desiderio che tornare a casa e ricongiungersi con coloro che, fuggendo, non si sono accorti di averlo lasciato indietro. Elliott nasconde così E.T. nel suo armadio, condividendo il segreto coi suoi fratelli, e cercando di nascondere l'alieno dalla caccia del governo. Il vero scopo, però, è aiutare il nuovo amico a tornare a casa, al luogo a cui appartiene.

Il rapporto tra Steven Spielberg e Drew Barrymore