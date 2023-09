Fabio Volo e il ruolo di padre: "Mio figlio bullizzato, volevo picchiarli"

Intervenuto a Il tempo delle donne, festa-festival del Corriere della Sera giunto alla sua 10ª edizione, l'attore Fabio Volo, ospite della kermesse, ha deciso di raccontarsi, toccando diversi temi della sua vita.

Il figlio tormentato dal bullo

Parlando agli ospiti dell'evento, Fabio Volo, pseudonimo di Fabio Luigi Bonetti, si è messo a nudo, parlando anche del suo ruolo di padre. L'artista ha infatti voluto parlare del figlio, che tempo addietro è stato purtroppo vittima di bullismo. Un problema attuale, che riguarda tanti genitori, i quali si trovano spesso a gestire una situazione tanto complessa.

Volo ha raccontato la sua esperienza, spiegando il modo in cui ha deciso di affrontare la vicenda. " Mio figlio ha avuto problemi di bullismo a scuola. D'istinto mi veniva di andare e picchiare i bulli ", ha dichiarato al Corriere della Sera l'attore e scrittore. " Lui mi chiedeva di aiutarlo e io l'ho fatto, ma cercando di fargli capire che potevo farlo fino a un certo punto. Poi doveva farcela da solo. E così è stato ", ha aggiunto.

Una storia che pare poi essersi conclusa in modo positivo, dato che Volo ha rivelato di aver poi organizzato una cena a base di pizza, a cui è stato invitato anche il bullo. L'attore, lo ricordiamo, è padre di due figli avuti insieme alla ex compagna Johanna Maggy.

