La saga di Fallen: come la nuova "Twilight" si è trasformata in un flop

Fallen è il film del 2016 diretto da Scott Hicks e tratto dal romanzo omonimo di Lauren Kate che va in onda questa sera alle 21.24 su Italia 1. Si tratta di una storia fantasy destinata al pubblico ormai conosciuto con l'etichetta di young adult, che prevede una storia d'amore tormentata e un triangolo sentimentale.

Fallen, la trama

Accusata di aver commesso un crimine che non ha compiuto, Lucinda Price - conosciuta con il nome di Luce (Addison Tamlin) - viene costretta a trasferirsi in un riformatorio dal misterioso nome Sword & Cross. Nonostante subisca atti di bullismo dalle altre studentesse, Luce si avvicina all'affascinante Grigiori (Jeremy Irvine), verso il quale prova uno strano legame, nonostante il ragazzo mantenga le distanze. Ma è il misterioso Cam (Harrison Gilbertson) ad attirare maggiormente la sua attenzione, anche perché Cam sembra ricambiare il suo interesse. La vita nella scuola, però, si complica quando Luce comincia ad avere delle "visioni" che non sono altro che ricordi di una vita passata e lontana che si sta avvicinando per chiedere di nuovo un prezzo da pagare. E presto Luce dovrà capire da che parte stare.

Perché il film non ha funzionato?

Era il 2012 quando in sala arrivò Breaking Dawn - parte 2, l'ultimo capitolo della saga di Twilight nata dalla penna di Stephenie Meyer. Nel 2015 si chiudeva anche la saga di Hunger Games, nata dalla serie letteraria di Suzanne Collins. Queste due chiusure arrivavano dopo che anche Harry Potter aveva detto addio alla sala cinematografica con Harry Potter e i doni della morte - Parte 2, uscito nel 2011. Si trattava quindi di un periodo molto delicato per la settima arte che si trovava di punto in bianco senza più saghe cinematografiche destinate ai giovani spettatori, lasciando così scoperta una fetta di mercato che, negli anni precedenti, aveva portato a grandi incassi e vasti successi. A quel punto sembrò saggio tornare a cercare tra gli scaffali delle librerie una serie di successo, un bestseller che potesse trovare una nuova casa nella sala buia del cinema. La scelta di Fallen, a quel punto, sembrava quasi scontata. Uscito nel 2009, Fallen è il primo capitolo di una saga tradotta in più di trenta Paesi, che ha venduto circa dieci milioni di copie a livello internazionale. Dati che, a Hollywood, hanno fatto pensare a una nuova miniera d'oro, ma il risultato è stato ben diverso da quanto sperato.

Nonostante si fosse pensato di realizzare una saga cinematografica che includesse i quattro romanzi principali che compongono la saga, il primo film fu un vero e proprio flop: gli incassi furono quasi irrisori e anche l'accoglienza da parte della critica fu molto fredda. I motivi del flop si possono ricercare sia nella cattiva comunicazione - dando per scontato che tutti conoscessero il libro non si creò una strategia di marketing volta a richiamare l'attenzione anche di chi non fosse già fan dei film - sia alla scelta di fare molte modifiche al testo originale. Sebbene ogni adattamento cinematografico si prenda delle libertà per trasformare un libro in un film, nel caso di Fallen, come si legge su Books for Movies, le libertà prese dalla produzione stravolsero il testo originale, creando scontento. L'insuccesso del film fu tale che, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, qualsiasi progetto di sequel venne cancellato e/o sospeso a tempo indefinito.