Fast and furious 5 e la falsa intervista che provò a distruggere il film con Vin Diesel

Fast and Furious 5 è il quinto capitolo dell'ominima saga action iniziata nel 2001 e arrivata al decimo lungometraggio, uscito al cinema lo scorso anno. Il quinto film, che va in onda questa sera alle 21.25 su Italia 1, è arrivato al cinema nel 2011 per la regia di Justin Lin.

Fast and furious 5, la trama

Brian O'Conner (Paul Walker) è diviso tra il lavoro e l'onore: dopo aver seguito le indagini sull'assassinio di Letty, l'uomo decide di rinunciare alla divisa e al suo lavoro in polizia per aiutare il suo amico Toretto (Vin Diesel) ad evadere di prigione. Dopo essere riusciti a portare a termine il colpo, i due, insieme a Mia (Jordana Brewster), si nascondono a a Rio De Janeiro, a casa di Vince (Matt Shulze), che propone loro di rubare alcune macchine estremamente costose. Ma ben presto il gruppo scopre di essere caduto nella trappola intessuta da Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), che sta cercando il giusto capro espiatorio per la morte sospetta di tre agenti. Così l'FBI decide di mandare Luke Hobbs (Dwayne Johnson) che vola in Brasile, mentre Brian comincia a sospettare del coinvolgimento di Vince, l'amico di Toretto di cui quest'ultimo non dubita nemmeno per un attimo, leale com'è al concetto di amicizia. Ben presto, però, la verità comincia a venire a galla e Toretto e Brian si troveranno a coalizzarsi proprio con l'agente del FBI mandato ad arrestarli per provare a fermare un criminale molto più pericoloso.

