Fast and furious 9, Ecco perché Dwayne "the rock" Johnson non è presente nel nono capitolo della saga

Uscito al cinema nel 2021, Fast and furious 9 è il lungometraggio d'azione diretto da Justin Lin. Si tratta della penultima pellicola della saga dedicata al personaggio di Toretto, che debuttò proprio vent'anni prima dell'uscita in sala di Fast and furious 9.

Fast and furious 9, la trama

Il nono capitolo della saga si apre ben quattro anni dopo i fatti raccontati in quello precedente. Dominic Toretto (Vin Diesel) è un uomo nuovo, che è stato in grado di ricostruirsi una vita lontano dal pericolo. Tutto quello che l'uomo vuole è continuare la sua esistenza al fianco di Letty (Michelle Rodriguez) e suo figlio Brian. La sua vita quasi idilliaca, però, viene spazzata via con il ritorno di suo fratello Jakob (John Cena), che è alleato con l'hacker Cipher (Charlize Theron), che era stata arrestata da Mr. Nobody (Kurt Russell). Tuttavia Cipher viene fatta evadere ancor prima di arrivare in prigione: Jakob, insieme a Otto (Thue Ersted Rasmussen), vuole infatti utilizzare le sue abitilità per prendere possesso del cosiddetto Progetto Aries, un programma che permetterebbe di avere un controllo totale su ogni sistema informatico del mondo. Toretto, dunque, dovrà tornare in campo e prendere in mano la situazione, mentre la presenza di Jakob lo costringe a fronteggiare i demoni del suo passato.

Il vero motivo dietro l'assenza di Dwayne Johnson