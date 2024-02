Fast and Furious e il meglio dei film stasera in tv

Ascolta ora: "Fast and Furious e il meglio dei film stasera in tv"

L'inizio della settimana può sempre essere un po' traumatico: ci si lascia alle spalle la comodità del weekend e si ricomincia con le responsabilità, i doveri e le preoccupazioni. Malesseri comuni, questi, che possono essere sanati magari dalla visione di un buon film: per questo, ecco una lista dei migliori lungometraggi disponibili stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre e, per questo, accessibili a tutti gli spettatori, anche a coloro che non hanno nessuna sottoscrizione a nessuna piattaforma streaming.

I film da vedere stasera in tv

Fast and furious 7

Il primo film che vi consigliamo in questa breve lista è Fast and furious 7, disponibile alle 21.22 su Italia 1. Si tratta, come facilmente intuibile, del settimo capitolo della saga iniziata con il primo Fast and Furious con protagonisti Vin Diesel e Paul Walker. Questo film, tuttavia, è velato da un profondo senso di tristezza, perché è l'ultimo film in cui appare Paul Walker. L'attore, infatti, perse la vita in un incidente stradale nel 2013 e il settimo Fast and Furious vide la luce solo grazie all'utilizzo di materiale d'archivio, scene già girate e un proficuo utilizzo degli effetti speciali sfruttando la presenza dei fratelli di Walker che acconsentirono ad aiutare alla conclusione delle riprese. In questo capitolo, comunque, i due protagonisti devono vedersela con un criminale (Jason Statham) che vuole vendicarsi di Toretto e dei suoi uomini per aver messo fuori combattimento il fratello (Luke Evans).

La ragazza con l'orecchino di perla

Tratto dall'omonimo romanzo di Tracy Chevalier e diventato un piccolo cult della storia del cinema, La ragazza con l'orecchino di perla è il film che va in onda questa sera alle 21.15 su Cielo. Il lungometraggio racconta la storia del pittore Johannes "Jan" Veermer (interpretato da Colin Firth) e di Griet, una ragazza olandese che va a lavorare nella casa del pittore per aiutare la propria famiglia e finirà con l'essere la fonte di ispirazione di uno dei quadri più conosciuti tra quelli realizzati dal maestro della scuola olandese, noto soprattutto per la sua capacità di immortalare la quotidianità borghese dell'Olanda del suo tempo.

Focus - Niente è come sempre

L'ultimo film che vi consigliamo tra quelli da vedere stasera in tv è quello in onda alle 21.20 sul canale 20 Mediaset, che porta il titolo di Focus - Niente è come sembra. La storia vede come protagonista Will Smith nei panni di Nick Spurgeon, un truffatore dal grande talento che accetta di addestrare una nuova recluta, Jess, interpretata dalla Margot Robbie di Barbie. Il rapporto professionale tra i due dà vita a una relazione interpersonale molto intensa, che spaventa Nick e lo porta ad abbandonare la sua protetta. Tre anni dopo, però, Jess è pronta a prendersi la sua vendetta, sfidando il suo maestro in un colpo che potrebbe portare a un grande bottino.