"Fatevi rimborsare", "Lo querelo". Virzì annulla la proiezione e inveisce contro il cinema

Acque agitate in queste ore a Torino a seguito della polemica sollevata dal regista Paolo Virzì, che nella giornata di martedì 12 marzo era nel capoluogo sabaudo per presentare il suo nuovo film, "Un altro Ferragosto", sequel di "Ferie d'agosto". L'appuntamento è presso il cinema Ambrosio, dove il regista ha incontrato il pubblico al termine della proiezione. O, almeno, lo avrebbe dovuto fare. A fornire la percezione di importanza di quell'evento c'è il fatto che la moderazione era stata affidata al direttore della Film Commission Torino Piemonte, Paolo Manera.

Nel momento in cui il pubblico si aspettava il dibattito con il regista, una volta riaccese le luci dopo la proiezione, Virzì ha fatto partire la polemica contro il cinema che li stava ospitando. In particolare, nel mirino del cineasta è finito il proiettore della storica sala di corso Vittorio Emanuele, una delle più note della città, nonché una delle poche a resistere all'avvento dei multisala. " È incredibile come a Torino si possa assistere a uno spettacolo così. Un tempo, questo era un cinema bellissimo e adesso chissà cosa è capitato. Ora fatevi restituire tutti quanti il costo del biglietto. Io tornerò a Torino per parlare del mio film: non lo farò qui, ma in un altro cinema ", ha sbottato Virzì, davanti alla sala ammutolita.