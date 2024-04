"Il favoloso mondo di Amélie" e gli altri film disponibili stasera in tv

Il lunedì sera è una serata dedicata soprattutto ai programmi televisivi. Stasera in tv, infatti, è possibile vedere il programma di Roberto Bolle Viva la Danza o L'isola dei famosi su Canale 5, mentre su Rai 2 torna il programma Stasera tutto è possibile. Nonostante questo, però, non mancano alcuni lungometraggi più o meno famosi che potranno fare la gioia di coloro che sono appassionati di cinema e, la sera, vogliono gustarsi un bel film.

Tutti i film da vedere stasera in tv

Il favoloso mondo di Amélie

Il primo film che vi consigliamo da vedere stasera in tv è una pellicola che molto spesso è stata vittima di odio (spesso ingiustificato) da parte del pubblico: Il favoloso mondo di Amélie. Il lungometraggio, in onda questa sera alle 21.20 su La7d, racconta la storia di Amélie (interpretata da Audrey Tatou), una ragazza che abita a Parigi ma vive all'interno della sua mente, scandendo le sue giornate con le fantasie a occhi aperti che riempiono il suo tempo di veglia. Occupata a rendere felici tutti gli altri, Amélie comincia ad avere dei problemi quando l'amore bussa alla sua porta e lei comprende di dover mostrare le proprie fragilità ma anche il suo diritto ad essere felice.

Transporter 3

Alle 21.15 su Italia 1, invece, va in onda Transporter 3, il terzo film dedicato a un ex militare diventato autista e mercenario, interpretato da Jason Statham che, proprio con questo terzo capitolo, dice addio al personaggio. Diretto da Olivier Megaton e scritto da Luc Besson insieme a Robert Mark Kamen, il film vede Frank Martin alle prese con una nuova missione delicata: deve infatti trasportare Valentina, figlia di un ufficiale del governo ucraino, da Marsiglia a Odessa, proteggendola da tutti i criminali che vogliono assicurarsi che Frank fallisca il suo compito.

L'uomo del giorno dopo

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è quello in onda alle 21.10 su Iris, dal titolo L'uomo del giorno dopo, che rappresenta uno dei fallimenti che hanno caratterizzato la lunga e altrimenti proficua carriera di Kevin Costner. Diretto dallo stesso interprete di Guardia del Corpo, L'uomo del giorno dopo racconta la storia di un uomo che decide di viaggiare attraverso il volto scalfito di un'America post-apocalittica per dare speranza a chi è ancora in vita, facendosi passare per uno dei postini che il nuovo governo ha ''assunto'' per far ripartire le comunicazioni all'interno di un paese ormai pieno di paura e sfiducia.

La battaglia di Long Tan

Per gli amanti del genere bellico e storico, alle 21.25 su Cielo va in onda il film La battaglia di Long Tan. Il film racconta la storia vera della battaglia che dà il titolo all'opera e che ha avuto luogo durante la lunga guerra del Vietnam che ha minato la fiducia del mondo nei confronti del governo statunitense. Nello specifico il film racconta la battaglia che visto lo sforzo e il sacrificio di truppe australiane e neozelandesi: tre giorni di fuoco incrociato, di munizioni scarse e di violenza persistente. Nel cast del film c'è Travis Fimmel, famoso per aver interpretato Ragnar nella serie Vikings.

Un poliziotto alle elementari

I consigli sui film disponibili stasera in tv si concludono con una commedia che sembra essere senza tempo, Un poliziotto alle elementari, che va in onda questa sera alle 21.15 su TwentySeven, canale 27 del digitale terrestre. La storia è quello di un agente di polizia sotto copertura (interpretato da Arnold Schwarzenegger) che si trova a improvvisarsi insegnante in una scuola elementare per prevenire il rapimento di un bambino e assicurare alla giustizia un terribile criminale.

Le cose, però, non vanno affatto come previsto.