Festa della Befana, ecco i film da vedere insieme ai più piccoli (e non solo)

"La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte..." S ono queste le parole che aprono la famosa filastrocca dedicata alla Befana, la moglie di Babbo Natale, che si celebra ogni 6 gennaio e che ha sulle spalle la responsabilità di portare via le Feste e tutta la loro luminosità. Sebbene sia molto meno famosa e celebrata del suo consorte, anche la Befana ha trovato terreno fertile al cinema, che ha saputo raccontare questa figura o il giorno a lei dedicato. Ecco allora una lista di film perfetti da vedere il 6 gennaio insieme ai più piccoli.

I film sulla Befana (e non solo) da vedere il 6 gennaio

La Befana vien di notte

Uscito nel 2018 per la regia di Michele Soavi, La Befana vien di notte è un film commedia che vede come protagonista la Paola Cortellesi che nel 2023 ha diretto il film più visto dell'anno, C'è ancora domani. La storia è quella di Paola, una semplice maestra di scuola elementare che sembra avere una vita tranquilla e ordinaria, ma che cela in realtà un segreto. Quando il sole tramonta e le tenebre calano sulla Terra, Paola perde la sua identità e la sua bellezza e diventa la leggendaria Befana. Tutto precipita quando, alla vigilia dell'Epifania, la donna viene rapita da Mr. Johnny (Stefano Fresi), che da più di vent'anni attende il momento più adatto per vendicarsi di colei che reputa responsabile del tracollo della sua infanzia e della sua intera esistenza. A tentare di salvare la donna ci penseranno alcuni alunni di Paola che, scoperta la sua identità segreta, tenteranno di tutto per salvare la Befana.

La Befana vien di notte 2 - Le origini

Visto il successo del film del 2018, nel 2021 al cinema arriva La Befana vien di notte 2 - Le origini che, a dispetto del numero progressivo, non è un sequel, ma si può considerare una sorta di prequel sui generis. La storia è infatti ambientata nel diciottesimo secolo e inizia quando una giovane ragazza di nome Paola (Zoe Massenti), che vive per strada, intreccia la sua vita con quella del malvagio Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un uomo invidioso, gobbo e assetato di potere che sembra avere come unico scopo quello di sconfiggere e abbattere qualsiasi strega gli intralci il cammino. Il Barone, convinto che anche Paola sia una strega, cerca di metterla sul rogo, ma l'intervento della strega buona Dolores (Monica Bellucci) le permette di avere salva la vita e, soprattutto, di scoprire molte cose su se stessa e il suo valore.

Miacarabefana.it

Uscito nel 2009 direttamente sul piccolo schermo, Miacarabefana.it racconta la storia di Beniamina Volò (Veronica Pivetti) che, ereditando l'ambizione familiare, decide di partecipare alle nuove selezioni per scegliere chi diventerà la nuova Befana, omaggiando così il ricordo di una lontana trisavola. Tra prove da superare, notti piene di calze da consegnare e bambini da accontentare, Beniamina dovrà vedersela anche con un bambino che riesce a vederla e con due loschi figuri che rapiscono un cane.

La freccia azzurra

Il romanzo di Gianni Rodari dato alle stampe nel 1964 è diventato un film nel 1996 per la regia di Enzo D'Alò e rappresenta un film perfetto da vedere insieme ai più piccoli nel giorno dell'Epifania. La Befana (Lella Costa) si sta preparando a consegnare i regali della notte dell'Epifania e far così felici tutti i bambini. Tuttavia, il suo assistente (Dario Fo) con un inganno la costringe al letto e prende in mano la situazione. Il suo scopo è quello di consegnare i regali solo dietro il pagamento di una grossa cifra di denaro, il che vuol dire che i regali arriveranno solo ai bambini che fanno parte di una famiglia benestante e/o ricca. Francesco (Alida Milana) è un bambino che aveva chiesto alla Befana di ricevere un trenino Freccia Azzurra, ma la nuova "dirigenza" sembra escludere la possibilità di accontentarlo. Ci penseranno però i giocattoli a salvare l'Epifania prima che sia troppo tardi.

Il gobbo di Notre Dame

Tra i lungometraggi che fanno parte dell'epoca del Rinascimento Disney e tra i più apprezzati di sempre, Il gobbo di Notre Dame è il film d'animazione tratto dal romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo. La storia è quella del campanaro gobbo, Quasimodo, tenuto in "cattività" dal suo mentore Frollo, nelle torri campanarie della cattedrale parigina. Un giorno Quasimodo decide di mischiarsi alla gente comune, ed è così che incontra la zingara Esmeralda, che cambierà la vita di tutti i personaggi coinvolti. Il giorno che Quasimodo sceglie per scappare dalla cattedrale e vivere come un normale cittadino è il giorno della Festa dei Re, meglio conosciuta come Festa dei folli, che cade proprio il 6 gennaio, giorno in cui si celebra l'Epifania. Il film, come tutte le pellicole Disney, è disponibile su Disney+.

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Genny Catalano è uno sfaccendato che viene assunto da una potente multinazionale per far fallire l'azienda di Babbo Natale. Questo è il punto di partenza di Chi ha incastrato Babbo Natale? film diretto e interpretato da Alessandro Siani che ha affidato il ruolo di Babbo Natale a Christian De Sica. Genny deve consegnare dei veri e propri "pacchi" a chi attende l'arrivo dei regali di Babbo Natale, di modo da minare la reputazione delle consegne del Polo Nord. Tuttavia l'arrivo nel laboratorio, l'amicizia con la nipote di Babbo Natale (Diletta Leotta) e la magia che pervade l'aria, spingeranno l'uomo a riconsiderare la sua posizione. Soprattutto quando entra in gioco anche la Befana (Angela Finocchiaro).