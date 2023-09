“La bellezza dell’Italia minuta”, viaggio nell’Italia dei piccoli comuni e della tradizione artigiana

Tradizioni millenarie, romanticismo, creatività. È “La bellezza dell’Italia minuta”, cortometraggio prodotto da The Skill Group che verrà proiettato il 7 settembre alle ore 10.00, presso il padiglione della regione Veneto, nell'ambito dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nello spazio “Veneto, like in a film”, rassegna della Fondazione Veneto Film Commission, all’Hotel Excelsior nel Lido di Venezia. Il cortometraggio, curato da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con il contributo di Simone Massaccesi, è un viaggio nell’Italia dei piccoli e medi Comuni. Da Sarzana a Conversano, da Norcia a Magliano in Toscana, luoghi spesso fuori dai grandi circuiti turistici, ma capaci di enormi potenzialità. L’orgoglio della tradizione artigiana, presidio contro il declino delle aree interne. La bellezza dei piccoli centri come meta, sempre più scelta, per lo smart working e i seminari aziendali. La tutela dei piccoli borghi, un patrimonio che rende l’Italia un teatro di bellezza diffusa unico al mondo e rappresenta un potenziale turistico in buona parte inespresso, ma vivacissimo a giudicare tutti gli ultimi dati come, ad esempio, il numero di turisti stranieri più che raddoppiati a Sarzana negli ultimi cinque anni, come segnala l’Osservatorio Regionale Ligure. Presenze trainate soprattutto dagli stranieri con numeri molto incoraggianti anche per il Sud come accaduto per il comune di Conversano. Crescite importanti, progressive e solide. Strategiche anche le esperienze di aziende-gioiello, come Cobar, specializzata nel restauro delle grandi opere storiche e monumentali, il nostro più grande patrimonio nazionale, e impegnata nel recupero della facciata della Basilica di Norcia, puntando a restituirla alla popolazione entro il 2025. I tesori nascosti di una grande villa e residenza nobiliare, come la Tenuta Tolomei a Torreglia, sui colli Euganei, che trova nuova vita nella produzione di vino, in un perfetto connubio di gusto tra Made in Italy e arte. Da quattro anni il gruppo The Skill presenta i suoi cortometraggi nella città lagunare per sensibilizzare la società su temi di attualità; nel 2020 e nel 2021 con i cortometraggi sul Covid, il primo dedicato ai “Bambini di Vo’” seguito da “Ripartenza, l’Italia unita contro il Covid”. Lo scorso anno The Skill ha presentato “Il buon lavoro che c’è” su alcune eccellenze imprenditoriali italiane. Quest’anno, con il viaggio nella “Bellezza dell’Italia Minuta” concentrandosi sull’unicità dei borghi italiani che si trovano al di fuori dai classici circuiti e che hanno iniziato a suscitare interesse per percorsi turistici alternativi e su aziende gioiello dell’imprenditoria nazionale. Un itinerario sospeso, istantanea potente di un’Italia che vuole riconquistare il diritto a essere raccontata.