Film anti-bullismo e storia della Veil

Giorni, anche, di cinema impegnato, con contenuti di cui discutere. Le sale di riferimento restano quelle, tra le quali Anteo Palazzo del Cinema e Ariosto, dove oggi veranno proposte pellicole degne di nota, accompagnate anche da incontri. Vediamo.

Alle ore 19,45 è il turno all'Anteo di «Simone le voyage du siècle», un'anteprima sottotitolata in italiano di un film dedicato alla vita di Simone Veil (nella foto), prima donna nel 1979 a presiedere il Parlamento Europeo; la regia è di Olivier Dahan. La serata viene promossa e presentata dall'Associazione Figli della Shoah. E ancora, sempre nell'ambito del circuito Anteo. All'Ariosto, questa sera, dalle ore 21 la proiezione della pellicola «Bienvenido». Tra i temi del film, il bullismo, l'omofobia, gli abusi e i pregiudizi. Farà il paio il film «Role Model». In sala, dopo le proiezioni, l'educatore Daniel Zaccaro, lo scrittore Luca Azzolini, e l'argentino coautore di «Bienvenido», Usandivaras.

Interessante, ma di segno diverso, la pellicola in programma all'Arlecchino (venerdì alle ore 20 con musica dal vivo): si tratta di «Where Man Returns», regia firmata Egil Haskjold Larsen, che sarà

in sala. La storia, in estrema sintesi: un uomo, un cane, una baita vicino al mare. Steinar, 75 anni, ha scelto di vivere in comunione con la natura. Vive in un universo isolato e gelido nel punto più remoto dell'Europa.