"Si svegliano adesso...". Barbareschi plaude al Favino sovranista

La svolta sovranista di Pierfrancesco Favino piace agli addetti ai lavori. Il protagonista di "Comandante" e "Adagio" ha acceso il dibattito alla Mostra del Cinema di Venezia dopo aver criticato il modo in cui il cinema straniero guarda all'Italia in tema di stereotipi. Già critico su "House of Gucci" di Ridley Scott, Favino ha messo nel mirino il "Ferrari" di Michael Mann, con Adam Driver protagonisti: "Non si capisce perché grandi attori italiani non sono coinvolti in questo genere di film, affidati invece a divi stranieri lontani dai protagonisti reali delle storie, a cominciare dall'accento esotico" . Un'analisi condivisa da molti attori e registi nostrani: "Finalmente si svegliano" , è il commento caustico di Luca Barbareschi, già da tempo impegnato a denunciare la tendenza.

Barbareschi sostiene Favino: "È una battaglia fondamentale"

"Mi fa piacere che Favino, che stimo, ci sia arrivato, e che altri lo sostengano, son contento. Ci arrivano sempre sei mesi o un anno dopo, ora finalmente si svegliano tutti. Ma io c'ero già arrivato da tempo, per primo" , il plauso di Barbareschi a Favino - con tanto di stilettata - ai microfoni dell'Adnkronos. Protagonista al Lido di Venezia fuori concorso con il suo "The Penitent" e reduce dalla prima di "The Palace" di Roman Polanski, il 67enne ha sottolineato di aver già affrontato il tema con lo stesso Favino: "Avevo parlato con lui del problema della narrazione italiana, dell'identità italiana, delle aziende italiane. È una battaglia fondamentale, perché siamo rimasti in pochi ad essere veramente italiani".