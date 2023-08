Flashdance, tutte le curiosità sul film cult degli anni Ottanta

Flashdance, diretto da Adrian Lyne, è il film che va in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che al pari di film come Dirty Dancing e Pretty Woman, non ha bisogno di grandi presentazioni perché ha finito col diventare un film culto della settima arte, riproposto ogni anno in teevisione.

Flashdance, la trama

Alex Owens (Jennifer Beals) è una ragazza dalla doppia vita. Di giorno è impiegata come saldatrice in una ditta edile, mentre di notte si esibisce sul palcoscenico di un night club. Appassionata e autodidatta, Alex sogna di poter diventare una ballerina professionista, ma la paura di essere messa sotto esame l'ha sempre frenata. Nonostante il sostegno di Hanna (Lilia Skala), anziana ex ballerina classica, Alex sembra non trovare mai il coraggio di combattere per i suoi sogni. Quando poi nella sua vita entra il suo datore di lavoro Nick (Michael Nouri), con il quale inizia una relazione sentimentale, Alex dovrà capire sul serio cosa vuole dalla vita.

Tutte e curiosità su Flashdance

Il successo in Italia

Inaspettatamente, Flashdance risultò essere un vero campione al box office. Non solo negli Stati Uniti, ma anche nel Bel Paese, dove divenne il film di punta della stagione 1983-1984.

I premi

Il successo di Flashdance non si misura solo coi dati al botteghino, ma anche con il riscontro avuto dalla critica e, soprattutto, con i premi ottenuti. La canzone What a feeling di Irene Cara ha vinto l'Oscar come Miglior Canzone e il montaggio del film è stato insignito del premio BAFTA (gli Oscar inglesi). Inoltre il film ha vinto anche due Golden Globes.

La citazione in Friends

L'impatto avuto da Flashdance nella cultura popolare è indubbio. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che il film con Jennifer Beals viene citato anche in Friends. Nell'episodio in cui il personaggio di Rachel (Jennifer Aniston) deve conquistare la sua ultima cotta, Joey (Matt LeBlanc) le consiglia di usare il metodo utilizzato dalla protagonista di Flashdance e di togliersi il reggiseno da sotto la maglietta.

La maglietta della locandina

Nella locandina del film si può vedere la protagonista Jennifer Beals mentre sta seduta e indossa una t-shirt larga senza colletto, che poi si vede anche in una delle scene più iconiche del film. In realtà, stando a quanto si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, quella maglietta fu frutto di un incidente. La maglietta, infatti, era della stessa attrice che l'aveva portata da casa. Tuttavia l'indumento si restrinse durante un lavaggio in lavatrice e fu necessario tagliare il colletto per permettere alla Beals di indossarla.

Le controfigure

Per realizzare il film, stando a quanto si legge su Coming Soon, la protagonista ha avuto bisogno di ben quattro controfigure per tutte quelle scene in cui Alex è impegnata nelle scene di ballo. La particolarità è che tra queste quattro controfigure c'era anche un uomo, il ballerino conosciuto col nome di Crazy Legs.

La vera storia

Come ricorda Movieplayer, Flashdance è ispirato a una storia vera. In particolare la storia di Alex Owens, la protagonista del film, si ispira alla vita di Maureen Marder, una donna di Toronto che di giorno lavorava in un'azienda edile, mentre di notte si esibiva come ballerina in un night club.

40 anni

Proprio nel 2023 Flashdance spegne quaranta candeline. Il film, infatti, uscì nel 1983 e per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, negi Stati Uniti è tornato in sala.

Brian De Palma

Forse non tutti sanno che all'inizio sarebbe dovuto essere Brian De Palma il regista di Flashdance. Il regista aveva addirittura dato il via alle prime fasi della pre-produzione della pellicola quando, di punto in bianco, scelse di abbandonare il progetto per potersi dedicare a un'altra pellicola uscita nel 1983: Scarface.