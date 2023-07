Gèrard Depardieu accusato di aggressione sessuale: sarebbe la 14esima vittima

Ancora guai per l'attore francese Gèrard Depardieu, che per la quattordicesima volta si ritrova accusato di aggressione sessuale, ed è già stato incriminato per presunto stupro. Questa volta però, sono state rese note anche le dichiarazioni rilasciate dalla presunta vittima, che stanno facendo molto scalpore in Francia, ma anche nel resto del mondo, dove la notizia è diventata virale in poche ore. La donna, un'assistente di scena che ha preferito usare il nome di fantastia Lèa per proteggere l'anonimato, ma anche per paura di "rappresaglie professionali", ha raccontato del comportamento della star francese, senza però aver sporto per il momento denuncia.

La testimonianza della donna

Il tentato stupro risalirebbe a diversi anni fa, sul set di un telefilm, dove l'allora 27enne era incaricata della gestione degli attori, tra cui lo stesso Depardieu. Con lui aveva già lavorato in passato, ed era già stata oggetto di proposte sessuali, commenti fuori luogo e tentativi di approccio, ma aveva accettato comunque l'incarico per motivi economici. " Sin dai primi giorni sul set - ha raccontato Lèa- l'attore francese ha portato avanti lo stesso atteggiamento. All'inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico, fino ad arrivare a proposte sempre più insistenti di rapporti sessuali, anche a pagamento, oltre a mani che vagavano, sulle natiche e nell'inguine" .

Un giorno, su richiesta del suo supervisore, la donna dovette rimanere da sola in una stanza con l'attore, in modo che non entrasse sul set durante una ripresa. " In quell'occasione - spiega - si è tirato giù i pantaloni e mi ha mostrato il suo sesso. Sono andata nel panico e ho lasciato la stanza di corsa. Mi ha raggiunto nel corridoio, inchiodato contro il muro, ma la sua pancia bloccava tutto, quindi non ha potuto fare niente ".

La versione di Depardieu

La donna ha continuato fino alla fine delle riprese, ripromettendosi di non lavorare mai più con Depardieu e raccontando l'accaduto solo a pochi colleghi, prima di rilasciare l'attuale dichiarazione alla stampa. Da quell'episodio sono passati otto anni, periodo in cui altre 13 donne hanno accusato Depardieu di violenze sessiste e sessuali, commesse tra il 2004 e il 2022. Nessun commento su quest'ultima dichiarazione da parte dei legali dell'attore. Al momento Depardieu è già incriminato per sospetto stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould, ma da sempre ha negato tutte le accuse che gli sono state rivolte.