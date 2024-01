Gangsters, Will Smith e film storici: cosa vedere stasera in tv

Ascolta ora: "Gangsters, Will Smith e film storici: cosa vedere stasera in tv"

Come ogni lunedì, i principali canali del digitale terrestre offrono programmi pensati per un pubblico fidelizzato. Ecco allora che stasera in tv torna il Grande Fratello su Canale 5 e Freedom - Oltre il confine su Italia 1. Non mancheranno, comunque, alcune pellicole che possano intrattenere un pubblico volto più alla settima arte che al mero intrattenimento. Ecco, allora, quali sono i film da non perdere stasera in tv.

I film da vedere stasera in tv

Il padrino - Parte II

Stasera in tv alle 21.14 su Iris viene trasmesso Il padrino - Parte II, pellicola che rappresenta - come si intuisce dal titolo stesso - il secondo capitolo della trilogia cult firmata da Francis Ford Coppola. Dopo la guerra di Don Vito Corleone raccontata nel primo film, in questa seconda parte il pubblico si troverà diviso tra due linee temporali. Da una parte quella nel passato che racconta la giovinezza di Don Vito Corleone (interpretato, per l'occasione, da Robert De Niro), la seconda invece è quella del presente, dove la macchina da presa indugia sulla vita di suo figlio Michael (Al Pacino), che si è nel frattempo trasferito a Las Vegas per entrare nel mondo del gioco d'azzardo, "pestando i piedi" a Hyman Roth (Lee Strasberg), potente gangster ebreo che vuole liberarsi di Corleone. Michael, intanto, deve fronteggiare anche tragedie personali, come la perdita del figlio di cui era incinta la moglie Kay (Diane Keaton).

Il labirinto del silenzio

Man mano che ci avviciniamo alla celebrazione della Giornata della Memoria, i palinsesti televisivi si riempiono di pellicole "a tema". Stasera l'appuntamento è con Il labirinto del silenzio, che va in onda alle 21.20 su Cielo. Diretto da Giulio Ricciarelli e ispirato a una storia vera, il film del 2015 racconta la storia di un giovane Pubblico Ministero (Alexander Fehling) che, grazie all'aiuto di un giornalista (André Szymanski) e al supporto del Pubblico Ministero Generale (Gert Voss) comincia a indagare contro il sistema di negazione nella Germania post conflitto bellico, in cui sembra che la parola Auschwitz sia stata cancellata dalla cultura generale. Quando emergono i sospetti riguardo l'identità di coloro che perpetrarono i crimini contro l'umanità durante l'Olocausto il giovane si dedicherà anima e corpo alla ricerca della verità e della giustizia.

Collateral Beauty

Questa breve lista dei film da vedere stasera in tv si conclude con Collateral Beauty, che va in onda alle 21.21 sul canale La5. La storia riguarda Howard (Will Smith), un uomo che fa fatica persino ad alzarsi dal letto dopo che un terribile lutto gli ha distrutto l'esistenza. Gli amici (Edward Norton, Kate Winslet e Michael Peña) sono sempre più preoccupati per la salute mentale dell'amico, soprattutto dopo che scoprono che Howard è solito scrivere lettere a destinatari particolari, Amore, Tempo e Morte. Per cercare di risolvere la situazione i tre decidono di assumere tre attori che interpretino i tre destinatari delle lettere, di modo da "rispondere" ai quesiti che Howard riversa nelle missive. Questo, insieme all'incontro con Madeleine (Naomi Harris) potrebbe cambiare di fatto il modo di Howard di guardare il mondo.