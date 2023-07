Giochi di potere, il tentato rapimento della principessa Anna che ha ispirato il film

Giochi di potere è il film che va in onda questa sera alle 23.05 su Iris. Uscito nel 1992 per la regia di Phillip Noyce, Giochi di potere, è tratto dal romanzo Attentato alla corte d'Inghilterra di Tom Clancy, ideatore del personaggio di Jack Ryan che, secondo IMDB, si è dissociato dal film.

Giochi di potere, la trama

Jack Ryan (Harrison Ford) è un ex agente della CIA che si trova a Londra insieme alla moglie Cathy (Anne Archer) e alla figlia Sally (Thora Birch). L'uomo non aveva previsto di dover sfruttare le proprie capacità durante il suo soggiorno nella capitale britannica, eppure davanti a Buckingham Palace è costretto a intervenire per sventare il rapimento di un membro della famiglia reale. La sua presenza in loco, oltretutto, coopera alla cattura del terrorista Sean Miller (Sean Bean), estremista dell'IRA, a cui uccide anche il fratello. Sarà solo l'inizio di uno scontro tra i due uomini, che arriverà fino agli Stati Uniti. Riuscirà Jack Ryan a salvare la sua vita e quella dei suoi cari prima che sia troppo tardi?

La vera storia dietro il film