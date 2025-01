Golden Globe, la rivincita di Demi Moore a 62 anni: "Pensavano fossi un'attrice da popcorn"

La felicità di Demi Moore vincitrice come miglior attrice per "The Substance"

Non ce l'ha fatta il nostro magnifico "Vermiglio", ma l'edizione numero 82 dei Golden Globe è stata comunque una premiazione che rimarrà nella storia.

Vincitori e vinti

A Vincere (senza tante sorprese c'è da dire) «The Brutalist» di Brady Corbet tra i film drammatici e «Emilia Pérez» di Jacques Audiard Una tripletta per Corbet (anche miglior regista), con il premio a Brody, per un film fuori misura (3 ore e 35 minuti) sulla figura dell'architetto László Tóth.

I migliori attori drammatici

Sono Fernanda Torres protagonista di «I'm Still Here» del regista brasiliano Walter Salles a vincere come miglior attrice in un film drammatico e Adrian Brody, migliori attori drammatici è il miglior attore per "The Brutalist", preferito a Timothée Chalamet ("A Complete Unknown") e Ralph Fiennes ("Conclave". Per quest'ultimo davvero un grande peccato per un'interpretazione e un film superlativa.

Migliore colonna sonora

È andata a «Challengers» di Guadagnino realizzata da Trent Reznor e Atticus Ross alla loro quarta vittoria. Mentre la miglior canzone è «El Mal» da «Emilia Pérez» di Clément Ducol e Camille, cantata nel film da Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón.

La divina "Demi"

Dopo tanto "patire" finalmente la rivincita (a ben 62 anni che sembrano meno della metà) per Demi Moore come miglior attrice per «The Substance», l'horror scritto e diretto da Coralie Fargeat, battendo Zendaya, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Amy Adams e Mikey Madison.

"Sono sotto shock in questo momento. Faccio questo lavoro da molto tempo, più di 45 anni e questa è la prima volta che vinco qualcosa come attore. Trent'anni fa, un produttore mi disse che ero un'attrice da popcorn e mi fecero capire che potevo fare film di successo, che rendevano un sacco di soldi, ma non potevo avere un riconoscimento. L'ho accettato e ci ho creduto" ha detto durante la premiazione aggiungendo poi:

"Una donna mi ha detto: sappi che non ti sentirai mai abbastanza, ma puoi conoscere il tuo valore se metti giù il metro.

E così oggi lo celebro come un segno della mia completezza e dell'amore che guida la mia vita". Per la parte maschile è Sebastian Stan, miglior attore per «A Different Man» di Aaron Schimberg, storia di un uomo affetto da neurofibromatosi, che si sottopone a un intervento di ricostruzione facciale.