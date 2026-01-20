"La grazia" parte bene

Giusto celebrare, come abbiamo fatto ieri, lo straordinario successo di Checco Zalone che, nell’ultimo fine settimana, ha battuto, con Buen Camino , il record degli incassi, di tutti i tempi, in Italia, con 70.183.458 euro. Il rischio, però, è di perdere di vista altri aspetti del box office. Ad esempio, che il botteghino 2026 è, al momento, nettamente superiore (di quasi un terzo) rispetto a quello dello scorso anno. Per dire, nell’ultimo week-end il dato parla di un +10% rispetto ad analogo periodo 2025. Non solo. Paolo Sorrentino, nella foto, con

La grazia è partito molto bene (in seconda piazza) all’esordio, totalizzando 2.307.865 euro che, con le anteprime del mattino, che sono state proiettate tra Natale e Capodanno, diventano 2.610.695 euro. Ora, ripensando a

Parthenope , che cominciò con 1.914.662 euro, è chiaro che il regista napoletano abbia registrato la sua miglior performance. Debutto più in sordina, invece, per un altro film italiano, il deludente Prendiamoci una pausa che ha messo in cassa 673.948 euro, finendo quarto dietro Avatar – Fuoco e cenere (arrivato a quota 24.733.130 euro).

Decisamente male, invece, 28 anni dopo – Il tempio delle ossa , ultimo capitolo della saga horror/sci-fi, ottavo con 362.667 euro. Fuori dalla top ten, invece, tra le novità, il fantasy Ellie e la città di smeraldo (101.995 euro) e Sorry, baby (47.039 euro).