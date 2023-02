Grease e l'attore assassinato: ecco perché è stata censurata una canzon

Grease è una pellicola che ormai non ha bisogno di presentazioni: musical diventato un vero e proprio cult, la pellicola diretta da Randal Kleiser torna in tv questa sera alle 21.10 su TwentySeven (canale 27). A seguito della morte della protagonista Olivia Newton-John il pubblico ha mostrato ancora più affetto per questo film che, dal 1978, non ha mai smesso di affascinare il pubblico.

Grease, la trama

Danny (John Travolta) e Sandy (Olivia Newton-John) si conoscono in spiaggia, durante un'estate che li fa innamorare l'uno dell'altra. Ma Sandy, alla fine dell'estate, deve tornare in Australia coi suoi genitori e Danny pensa che non la vedrà mai più. Il primo giorno di scuola, però, il ragazzo ha una sorpresa nel vedere la ragazza nel suo stesso liceo. Danny, capo dei T-Birds e con una certa reputazione da bad boy, non può farsi vedere a scuola con una brava ragazza acqua e sapone come Sandy e finisce col trattarla male e allontanarla. Sandy, grazie anche all'amicizia con Frenchy (Didi Conn) si avvicina alle Pink Ladies, guidate dalla determinata Rizzo (Stockard Channing) che, nel frattempo, inizia una storia con Kenickie (Jeff Conaway). Tra balli studenteschi, serate al drive-in e tantissime canzoni, Sandy deve comprendere fin dove è disposta ad arrivare pur di somigliare alla donna che Danny potrebbe amare.

La canzone censurata

Nonostante sia stato un successo di critica e pubblico, al punto di trasformarsi in un classico che non va mai davvero fuori moda, Grease è una pellicola che ha dovuto affrontare non pochi problemi durante la sua realizzazione: dalle persone che si sentivano male durante le riprese della scena del ballo studentesco, all'infortunio di Jeff Conaway durante il numero Grease Lighting che lo portò poi a sviluppare una vera e propria tossicodipendenza, sono stati tanti gli ostacoli che la pellicola ha dovuto affrontare. Non da ultima una censura resa necessaria all'interno di uno dei brani più iconici della pellicola.

Nel film c'è la scena in cui Sandy e le Pink Ladies sono a casa di Frenchy per un pigiama party. Durante tutta la sequenza, il personaggio di Rizzo, che è quello più smaliziato tra quelli femminili, prende in giro la pudica Sandy. Proprio a quest'ultima è dedicato il brano I'm Sandra Dee. Sandra Dee è stata un'attrice di Hollywood particolarmente famosa, la cui notorietà era legata all'interpretazione di personaggi molto candidi e puliti: la classica ragazza della porta accanto, gentile e premurosa, acqua e sapone. Per questo Rizzo dedica a Sandy un brano ispirato proprio alla famosa attrice, per sottolineare quella sua allure da "fidanzatina d'America". Nella pièce teatrale, a cui il film si ispira, questo brano aveva - secondo quanto scritto dal sito dell'Internet Movie Data Base - un riferimento all'attore Sal Mineo, che invece non si trova nella versione del brano per il grande schermo. Questo perché Sal Mineo venne brutalmente ucciso nel 1976 e i produttori del film ritennero più opportuno censurare il suo nome e sostituirlo con quello di Elvis Priesley. Come si legge su History, Sal Mineo venne ucciso il 12 febbraio 1976 a Hollywood. L'attore - che aveva recitato anche in Gioventù Bruciata - stava parcheggiando la sua auto dietro l'appartamento in cui viveva, quando venne raggiunto da uno sconosciuto che lo pugnalò al petto, probabilmente per motivi omofobici. Sal Mineo urlò per chiedere aiuto ai vicini, ma morì pochi minuti dopo essere raggiunto da coloro che lo avevano sentito gridare.