La scena di Grease che ha fatto sentire male tutti

Grease - Brillantina è un film che non ha bisogno di presentazioni, dal momento che nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi l'etichetta di cult, diventando un vero e proprio tormentone non solo nell'ambito dei musical ma dell'intera tradizione della settima arte. Grease, che va in onda questa sera alle 21.10 su TwentySeven (canale 27), è stato messo in onda l'ultima volta in occasione della morte di Olivia Newton-John. Ma nonostante sia passato poco tempo dall'ultimo passaggio televisivo, gli spettatori sembrano non averne mai abbastanza.

Grease, la trama

Sandy (Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta) si conoscono d'estate e tra i due nasce una bella storia d'amore. Tuttavia, con la fine delle vacanze e il ritorno alla quotidianità i due si lasciano: non solo perché gli amori estivi sono destinati a durare una sola stagione, ma soprattutto perché Sandy deve tornare in Australia coi suoi genitori. Il primo giorno di scuola, però, Danny - che è a capo del gruppo denominato T-Birds e con una reputazione da mantenere - scopre che la famiglia di Sandy ha deciso di rimanere negli Stati Uniti e che la ragazza frequenterà la sua stessa scuola. Danny è dunque diviso tra il desiderio di continuare la sua relazione con la ragazza e il bisogno di mantenere la faccia. Intanto Sandy, grazie alla sua amicizia con Frenchie (Didi Conn), fa l'amicizia con le Pink Ladies, ma le ragazze sembrano avere qualche problema con il carattere puritano di Sandy. Soprattutto la dirompente Rizzo (Stockard Channing), che nel frattempo ha iniziato una relazione con Kenickie (Jeff Conaway).

La scena più pericolosa di Grease

Grease - Brillantina è un film che parla di adolescenza, di storie d'amore e del coraggio di rimanere se stessi anche all'interno di una società che ci vuole tutti uguali e che sembra aver dimenticato quali sono i valori per cui combattere. Sebbene sia stato realizzato nell'ormai lontano 1978, Grease continua a essere un prodotto molto attuale che, a dispetto della richiesta della sospensione dell'incredulità (visto che tutti gli attori protagonisti hanno ben più di 18 anni), insegna moltissimo e trasmette valori positivi. A parte essere il lascito più conosciuto della lunga carriera di Olivia Newton-John, Grease vuole essere anche un film positivo, allegro, che rallegri le serate di chi lo guarda. A dispetto di questo, però, il film di Randal Kleiser è accompagnato da dettagli ed elementi che non sono proprio solari. Ad esempio, intorno al film esiste da sempre una tetra teoria secondo cui la protagonista del film muore all'inizio, durante il prologo al mare, e tutta la pellicola non è altro che un sogno ad occhi aperti di Danny, che deve fronteggiare il senso di colpa di non averla salvata. Al di là, però, delle farneticazioni di una fetta di fan fanatici, sono molte altre le storie oscure che circondano il film, dalla dipendenza di droga di Jeff Conaway causata proprio da un incidente sul set, passando per gravidanze extrauterine e scene pericolose da girare.

Come ricorda il sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, una delle scene più pericolose da girare è anche una delle più insospettabili: quella del ballo studentesco. A un certo punto, in Grease, i personaggi principali partecipano tutti al ballo della scuola, che ha la particolarità di venir trasmesso in diretta televisiva. La sequenza venne girata in piena estate, quando la scuola era chiusa e la produzione poteva dunque avere accesso a ogni angolo senza correre il rischio di imbattersi nel vero corpo studentesco. Il clima, dunque, era molto caldo e per necessità di controllo della luce e del rumore, le porte della palestra in cui si girò la scena dovevano rimanere chiuse. Considerando che la palestra non era provvista di un sistema di aria condizionata, ben presto la temperatura all'interno dell'edificio cominciò a farsi insopportabile, al punto che la produzione fu costretta a interrompere più volte le riprese perché molte delle comparse assunte "per far numero" finirono con il sentirsi male ed essere costrette a uscire dalla palestra per prendere aria e non correre rischi più gravi.