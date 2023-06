Grease, la scena eliminata che nessuno ha mai visto

Grease è un film che non ha bisogno di presentazioni: si tratta di uno dei musical più famosi al mondo e il successo della pellicola è tale che i palinsesti televisivi tendono a riproporlo a cadenze più o meno regolari. È il caso del palinsesto di Canale 5, che trasmette il film diretto da Randal Kleiser nel 1978, questa sera alle 21.30.

Grease, la trama

Sandy (la compianta Olivia Newton-John) e Danny (John Travolta) si conoscono durante l'estate e tra di loro nasce un sentimento sincero e appassionato. Peccato però che, sul finire dell'estate, Sandy deve tornare in Australia. Danny è in parte sollevato da questa notizia, perché a scuola ha una reputazione da duro che deve difendere, come leader del gruppo dei T-Birds. Il primo giorno di scuola, però, Danny scopre non solo che Sandy è rimasta negli Stati Uniti, ma che frequenterà la sua stessa scuola. Per impedire alla sua reputazione da macho alpha di andare in frantumi, Danny si comporta male con Sandy, spezzandole il cuore davanti a tutti. La ragazza cerca conforto nell'amicizia con Frenchie (Didi Conn), che fa parte delle Pink Ladies insieme a Jan (Jamie Donnelly), Marty (Dinah Manoff) e la ribelle Rizzo (Stockard Channing), che proprio non riesce a sopportare i modi puritani dell'ultima arrivata. Mentre Danny si rende conto di tenere ancora molto a Sandy, Rizzo comincia a uscire con Kenickie (Jeff Conaway), ma le cose tra i due sono più turbolenti del previsto. Tra balli scolastici, tradimenti e gite al drive-in, i ragazzi della Ridell High School vivranno il loro ultimo anno di liceo insieme, prima di intraprendere la vita adulta.

La scena inedita del film

È indubbio che, al di là della splendida colonna sonora (con brani come Hopelessly Devoted To You, scritta appositamente per il film), il vero cuore di Grease è rappresentato dalla storia d'amore tra Danny e Sandy. La loro relazione porta sul grande schermo uno dei grandi classici della letteratura romantica, quello della brava ragazza che si innamora di un giovane scapestrato e, in qualche modo, lo redime. La storia di Grease, in effetti, ruota proprio intorno all'evoluzione che fanno entrambi i personaggi: da una parte Sandy cerca di liberarsi dalla sua aria da brava ragazza, delle sue gonne a ruota e dei suoi capelli lisci e spesso tenuti insieme in una coda di cavallo. Danny abbandona la sua giacca di pelle, le risse e il suo atteggiamento da bullo e prova addirittura a diventare uno sportivo. I due protagonisti del film sono, dunque, due ragazzi che si incontrano a metà strada, due giovani che capiscono velocemente che l'amore è, prima di tutto, la capacità di scendere a compromessi.

Ma Danny e Sandy non sono l'unica coppia che tiene su la struttura narrativa del film. Anzi. Molti spettatori e fan della pellicola spesso trovano più interessante la storia d'amore tra Kenickie e Rizzo: una relazione che nel nuovo linguaggio moderno coniato dai social media verrebbe chiamato un enemies to lovers. Con questa etichetta, che riguarda soprattutto il campo della letteratura di genere, si indica una relazione tra due personaggi che all'inizio partono come nemici, come persone che non si piacciono poi così tanto, per finire poi per essere la rappresentazione del vero amore. Rizzo e Kenickie sono due personaggi che si conoscono perché vanno alla stessa scuola e frequentano gli stessi amici, ma non hanno poi molto in comune. E la loro relazione, di fatto, inizia perché Rizzo vuole "vendicarsi" dell'indifferenza di Danny nei suoi confronti. C'è da dire, però, che i due personaggi sono anche i protagonisti di uno dei difetti di Grease, legato a un vero e proprio buco di trama. Nel film, infatti, c'è una scena in cui il gruppo è tutto riunito nel solito diner, chiacchierando più o meno amabilmente. Tra Rizzo e Kenickie, però, c'è molta tensione, senza che lo spettatore ne conosca il motivo. La scena finisce con Rizzo che getta un frappé addosso a Kenickie, prima di andarsene. Ancora una volta, il suo comportamento non è chiaro al pubblico, che non ha strumenti per comprendere a pieno quello che è successo tra i due. Questo vuoto narrativo ha però una spiegazione: manca una scena. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, il regista aveva girato una scena in cui si vedevano Kenickie e Rizzo litigare piuttosto animatamente. La scena venne però tagliata dal montaggio finale perché stonava palesemente con il tono del resto del film: era troppo seria, quasi brutale, per poter entrare in sintonia con un musical popolato da personaggi che cantano e che sono vestiti di colori pastello. Così quella scena non venne mai mostrata al pubblico, che a ogni nuovo passaggio in tv di Grease è sempre lì a domandarsi perché Kenickie e Rizzo si odino così tanto durante la scena alla tavola calda.