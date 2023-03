Commozione agli Oscar: il pubblico canta "buon compleanno" a James Martin

Si è conclusa da pochissime ore la tanto attesa notte degli Oscar e se anche l’Italia è tornata a mani vuote, nella serata del cinema internazionale non è mancata di certo la commozione.

Protagonista di uno dei momenti più emozionanti della serata è stato James Martin. L’attore irlandese, affetto da Sindrome di Down, non soltanto ha ritirato il premio per il miglior cortometraggio - di cui è stato protagonista - andato ad An Irish Goodbye di Tom Berkeley e Ross White, ma ha anche festeggiato il suo trentunesimo compleanno al Dolby Theatre di Los Angeles davanti ad una platea di star internazionali.

Il momento più emozionante della serata

Martin, protagonista del cortometraggio che racconta la riunione di due fratelli dopo la morte della madre, è salito sul palco con i registi del film, Ross White e Tom Berkeley, e il suo co-protagonista Seamus O'Hara, per ritirare il premio. Uno dei registi, Barkley, facendo cenno a Martin di avvicinarsi al microfono, ha prontamente detto: "Questo premio è in realtà la seconda cosa più importante di oggi, perché è il compleanno di quest'uomo". Il regista ha poi aggiunto: "È qui a Hollywood, indossa una giacca leopardata, ci piacerebbe usare il resto del nostro tempo quassù per cantare per James".

La proposta del regista è stata immediatamente accolta dal pubblico di star internazionali, che immediatamente ha fatto partire un coro che intonava “Happy birthday to you” proprio dinanzi a James che, fiero e visibilmente commosso, scuoteva la statuetta d’oro appena ottenuto per il film di cui è stato interprete.

An unexpected moment of wholesomeness at the #Oscars: The entire audience singing 'Happy Birthday' to James Martin from 'An Irish Goodbye' moments after the film won an Academy Award for Best Live Action Short Film pic.twitter.com/m3gKt7XStS — NowThis (@nowthisnews) March 13, 2023

È bene ricordare, inoltre, che An Irish Goodbye, che vede James nei panni del fratello minore Locarn, ha già ottenuto un riconoscimento; infatti, è stato il film vincitore del miglior cortometraggio britannico ai BAFTA Awards 2023.

I prossimi progetti di James

L’attore premio Oscar di Belfast, dopo avere recitato nel cortometraggio An Irish Goodbye, ha rivelato di volere ritornare al suo lavoro quotidiano da Starbucks. Infatti, Martin, che è apparso nella serie televisiva britannica Marcella nel 2016 e l’anno dopo nel film Ups and Downs, pochi mesi prima di volare a Los Angeles per la notte degli Oscar, serviva caffè in uno Starbucks irlandese.

Arrivato a Los Angeles, James è andato all’ O’Brien’s Irish Pub, a Santa Monica, e si è unito al chitarrista che si stava esibendo lì, suonando l’armonica. Il pub, subito dopo, ha diffuso il video dell’esibizione sul Twitter dall’account Irish Goodbye.

Incredible scenes!!



Watch our main man #JamesMartin bring the house down at @ObriensIrishPub in Los Angeles!



The Irish have ARRIVED pic.twitter.com/XgYqJCvWMI — An Irish Goodbye (@AnIrishGoodbye_) March 8, 2023

Martin è orgoglioso di rappresentare le persone con la sindrome di Down e, a tal proposito, ha dichiarato a ITV News: "Lo dico sempre alle persone, non giudicare mai un libro dalla copertina, siamo tutti esseri umani che sappiamo come comportarci.”