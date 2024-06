Harry Potter, un attore del film apparirà anche nella serie?

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia che la saga di Harry Potter sarebbe diventata una serie televisiva è stata accolta da sentimenti discordanti. La storia del maghetto di Privet Drive nata dalla penna di J.K. Rowling è una delle più famose per quanto riguarda la letteratura per ragazzi, ma anche la recente storia del cinema. Gli otto film che sono stati tratti dai sette libri editi in Italia per Salani sono diventati parte del patrimonio culturale di chi con Harry Potter ci è cresciuto e che, dunque, vede con sospetto la possibilità di una serie televisiva che rappresenterebbe un reboot della saga. Se nell'immaginario collettivo il volto di Harry Potter sarà per sempre quello di Daniel Radcliffe, per molte nuove generazioni la serie televisiva rappresenterebbe un nuovo punto di partenza o, forse, il primo accesso all'universo magico creato dalla scrittrice inglese.

In queste ore, però, un "vecchio" membro del cast della saga cinematografica ha acceso le speranze degli spettatori più adulti, aprendosi alla possibilità di apparire anche nella serie tv, quasi a mo' di ponte tra il passato e il futuro. A parlare è stato l'attore Matthew Lewis, che i più conoscono come Neville Paciock, il compagno di scuola di Harry Potter, famoso per dimenticare le cose ed essere un po' goffo. Intervistato dalla rivista People, l'attore ha dichiarato di non avere alcuna fretta di tornare nel mondo che ha di certo cambiato la sua carriera, ma allo stesso tempo ha ammesso di essere molto intrigato da quello che la serie targata Max e Warner Bros. potrà fare con il materiale di partenza. Inoltre l'attore ha detto che, a dispetto di quello che ha asserito, se qualcuno lo chiamasse domani per chiedergli di far parte del progetto sarebbe difficile rispondere in modo negativo. L'attore ha infatti spiegato: "Non è qualcosa che sto aspettando o che desidero fare, ma di certo non mi girerei dall'altra parte. Sarei molto interessato di vedere se ci fosse un Neville adulto, sarebbe una cosa totalmente differente. Questo potrebbe essere interessante, Sarebbe una cosa che valuterei."

Intervistato durante un panel alla convention MegaCon, l'attore ha anche parlato di quale ruolo gli piacerebbe interpretare nella serie televisiva, qualora non dovesse interpretare il personaggio che lo ha reso famoso. Nello specifico ha detto: "Il personaggio che ho amato nei libri è stato il professor Lupin. Se dovessi sceglierne uno, sceglierei lui." Si tratta del professore di Difesa contro le Arti Oscure che fa il suo ingresso nel terzo capitolo della saga,Il prigioniero di Azkaban, e che diventa un mentore per Harry Potter. Interpretato da David Thewlis, per Lewis il professore sarebbe una scelta sensata dal momento che, ad oggi, sarebbe troppo vecchio per interpretare Neville ed essere credibile. Soprattutto perché, secondo i dettagli emersi, la serie prenderà il via quando i protagonisti hanno 11 anni, al primo anno di studio alla scuola di Hogwarts.

Matthew Lewis, dunque, non si è del tutto chiuso alla possibilità di tornare nella serie, ma solo davanti a determinate condizioni: interpretare il suo personaggio adulto o, comunque, interpretare un mago che sia in linea con la sua età anagrafica.