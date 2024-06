Harry Potter potrebbe tornare al cinema: ecco i dettagli

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante le promesse di boicottaggio all'intera saga dopo che J.K. Rowling è stata accusata di veicolare messaggi transfobici, Harry Potter continua ad essere un'opera di successo, come dimostrano ad esempio le nuove edizioni dei romanzi edite da Salani o la collezione fatta da Moleskine per omaggiare il maghetto più famoso del mondo. Romanzo di formazione, ma anche storia di coraggio e amicizia, Harry Potter sembra pronto a tornare non solo con la serie tv già annunciata, ma anche con un possibile film nel 2025. In attesa di scoprire quale sarà il destino del mago cresciuto al numero 4 di Privet Drive, però, sono iniziate le celebrazioni per il ventesimo anniversario di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Terzo capitolo della saga, diretto dal regista Alfonso Cuaròn, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è uscito nel 2004: a giugno, nel Regno Unito, mentre in Italia è arrivato in sala il 4 luglio.

In questo capitolo Harry Potter scopre la minaccia rappresentata dai Dissennatori, guardie carcerarie della prigione magica di Azkaban, che hanno la capacità di risucchiare tutta la felicità da qualsiasi essere umano. I Dissennatori vengono mandati a sorvegliare i confini di Hogwarts dopo che un temibile serial killer, Sirius Black (interpretato, nel film, da Gary Oldman), è riuscito ad evadere. E Sirius Black, accusato di aver compiuto una strage e di essere resposanbile della morte dei genitori di Harry, è sospettato di volersi recare proprio nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per togliere la vita a Harry Potter e completare così la sua "missione". Ma, come accade sempre nella saga di J.K. Rowling, la verità è ben diversa da quella che sembra.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è un capitolo molto importante della serie, perché rappresenta un primo assaggio di quell'oscurità che poi esploderà nel capitolo successo, Il calice di fuoco, e porta anche all'introduzione di nuovi personaggi che saranno fondamentali per lo svolgimento della narrazione. Non sorprende, dunque, che Warner Bros., in occasione dei vent'anni dall'uscita del film, abbia messo in atto diverse celebrazioni e iniziative. La più "sconvolgente" è stata quella di far volare Marge Dursley nei cieli di Londra. In una delle prime scene del film, infatti, Harry (Daniel Radcliffe) si trova ad affrontare zia Marge (Pam Ferris), la sorella di zio Vernon, che comincia ad attaccarlo e a mancare di rispetto alla memoria dei genitori, finché Harry perde la pazienza e la gonfia accidentalmente con la magia, trasformandola in una sorta di mongolfiera umana, che vola sopra Londra. Come si legge sul sito BadTaste, è stata costruita una figura gigante della zia di Harry Potter che è stata fatta "volare" nei pressi del Tower Bridge di Londra. L'evento è stato il prologo di una serie di festeggiamenti che porteranno anche alla creazione dell'attrattiva Ritorno ad Hogwarts dei Warner Bros. Studio Tour London.

Aunt Marge goes large.

To celebrate 20 years of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, we graced the London skyline with a scene we know is one of your favourites.



Doors to our brand new feature - Return to Azkaban - opening tomorrow: https://t.co/jiIWzDT9sC pic.twitter.com/LVB2EVXPxe — Warner Bros. Studio Tour London (@wbtourlondon) April 30, 2024

Sebbene non ci sia ancora nessuan comunicazione o conferma ufficiale, è probabile che il film farà anche il ritorno nelle sale cinematografiche.

Come scrive Collider, il film farà il ritorno al cinema in Gran Bretagna, per festeggiare i vent'anni dall'uscita. Presumibilmente in Italia si farà lo stesso, nel mese di luglio, per celebrare l'uscita italiana della pellicola.