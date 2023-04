Harry Potter, novità in arrivo: la serie tv (e quanto durerà)

Nonostante le tante polemiche che ormai da tempo ruotano intorno alla scrittrice J.K. Rowling e le accuse di transfobia per alcuni tweet condivisi sul suo account, la saga di Harry Potter continua ad essere la proverbiale gallina dalle uova d'oro per produttori e grandi studios. Nemmeno la débacle della saga dedicata ad Animali Fantastici e dove trovarli ha fermato l'industria di Hollywood dal tentare di sfruttare ancora una volta il noto maghetto inglese, che ora sembra pronto a tornare in una nuova veste seriale. Già in passato si era accarezzata l'idea di una serie tv ambientata tra le rassicuranti mura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ma il progetto sembrava poi essere scivolato nell'oblio. È di questi giorni, invece, la notizia che la serie tv avrebbe ricevuto il semaforo verde e sarebbe pronta a sbarcare sulla piattaforma streaming HBO Max, i cui prodotti di solito vengono trasmessi in Italia su Sky.

Secondo le prime indiscrezioni non ancora confermate da Warner la serie dovrebbe contare ben sette stagioni. Una stagione a romanzo, dunque, da La pietra filosofale a I doni della morte. Per Harry Potter si tratterebbe dunque di un reboot, un vero e proprio ritorno alle origini che dovrebbe irretire una nuova generazione di spettatori, sebbene sia plausibile presumere che saranno soprattutto gli spettatori più nostalgici ad avvicinarsi al progetto. C'è però da dire che molti fan della saga non hanno mostrato particolare entusiasmo per il nuovo progetto in cantiere, forse timorosi di veder rovinata una saga a cui sono tanto affezionati. È lecito domandarsi il senso di creare un reboot di una saga che ha poco più di vent'anni e che, dalla sua, ha un immaginario fortemente radicato nel pubblico, che non ha bisogno di nuove versioni. Stando a quanto riporta Repubblica J.K. Rowling sarà coinvolta nel progetto, ma ancora non si sa in quale ruolo. Questa notizia potrebbe causare un'altra controversia per la produzione, dal momento che in molti sono già pronti a boicottare qualsiasi cosa possa in qualche modo finanziare la scrittrice. Dal momento che si tratta di una "nuova partenza", la serie tv non vedrà il ritorno degli attori apparsi già nelle otto pellicole che hanno permesso al ragazzino di Privet Drive di essere conosciuto in tutto il mondo. Questo non solo per l'età anagrafica degli attori protagonisti, ma anche per la dipartita di molti interpreti principali. La cosa certa è che il ritorno di Harry Potter sul piccolo schermo è l'ennesimo sintomo di una Hollywood sempre più impantanata in un girone privo di idee, che la spinge a puntare tutto su sequel, reboot e live action.

Tra i progetti legati a Harry Potter c'è anche quello legato a un nono lungometraggio, ispirato alla piece teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, che è stata messa in scena a Londra ma è stata ugualmente presa di mira dai fan per la qualità della storia. Su questo progetto cinematografico, però, vige ancora il silenzio più assoluto.