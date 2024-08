Harry Potter, ora i fan attaccano Emma Watson: cosa sta succedendo?

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra non esserci pace per il mondo di Harry Potter. Mentre J.K. Rowling è recentemente intervenuta online sulla faccenda di Imane Khelif alle Olimpiadi 2024, i fan hanno trovato un'altra polemica da far scoppiare online. Dopo lo scontento per l'annuncio di una nuova serie e dopo i tentativi di far cacciare la scrittrice dalla produzione della stessa, ora i fan del maghetto più famoso d'Inghilterra si scagliano contro l'attrice Emma Watson, che nella saga cinematografica interpreta Hermione Granger, la strega nata da una famiglia umana che diventa la migliore amica del protagonista. Il ruolo del personaggio di Hermione è sempre stato molto chiaro: rappresentava in qualche modo l'ago della bilancia tra i caratteri irruenti e impulsivi di Harry (Daniel Radcliffe) e Ron (Rupert Grint). Hermione era la ragazza razionale, posata, estremamente intelligente, che riusciva a salvare gli amici ogni qualvolta si mettevano nei guai. Una specie, quindi, di figura materna che, tuttavia, dalla sua aveva anche un aspetto più "adolescenziale": la sua storia d'amore con Ron. Ed è proprio questa, ora, ad essere al centro delle polemiche. Come si legge su Fandom Wire, infatti, l'attrice è stata accusata di aver recitato male per tutta la serie e di non essere riuscita a rendere credibile la chimica e l'attrazione che Hermione prova per Ron, soprattutto negli ultimi film, quando tutti gli attori erano più grandi.

La polemica sarebbe nata da un post condiviso su Reddit, quando un utente ha iniziato una nuova conversazione asserendo di aver rivisto tutti i film di Harry Potter e di aver "realizzato quanto la recitazione di Emma fosse terribile." Poi l'utente sottolinea che "l'ho amata nei primi tre film." Alla richiesta di un confronto con gli altri internauti, sono arrivati altri commenti che confermano questa sensazione, che Emma Watson non si sia "impegnata" negli ultimi film della saga, non riuscendo quindi a rendere giustizia a un personaggio tanto sfaccettato come quello di Hermione Granger. Qualcuno ha scritto che la sua recitazione era "generalmente okay, a parte la sua completa incapacità a fingere una qualsivoglia chimica con Rupert. O a ridere in modo convincente." Un altro attacco afferma che la volontà dei produttori di rendere Hermione pressoché perfetta ha avuto il risultato opposto di rendere "la sua recitazione inquietante".

Secondo molti, il problema della recitazione di Emma Watson nei film di Harry Potter dipende dal dover condividere molte scene proprio con Rupert Grint che, quasi all'unanimità, è considerato l'attore migliore tra quelli che compongono il trio nato dalla penna di J.K. Rowling. Se Daniel Radcliffe e Emma Watson vengono considerati attori con una recitazione "legnosa", Rupert Grint è sempre stato considerato molto bravo nel portare sullo schermo l'evoluzione di Ron, con tutte le sue contraddizioni e le sue imperfezioni. E proprio questa disparità di "talento" avrebbe messo in luce i difetti degli altri.

"opinione impopolare",

"Emma Watson non sa recitare".

Soprattutto quelli di Emma Watson. Un utente ha anche scritto che quella offerta dal post non è nemmeno unadal momento che è un'idea molto diffusa quella secondo la quale