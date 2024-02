"Resta forte e continua a colpire". L'addio di Sylvester Stallone a Carl Weathers

La notizia della morte di Carl Weathers ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi fan e non solo. Chi ha lavorato insieme a lui non fa altro che tessere le sue lodi, raccontando di aver condiviso il set con un uomo fuori dal comune, bravo nel lavoro e umano nei rapporti intra-personali. Il cinema perde una delle sue stelle più raggianti che ha segnato la cinematografia a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, e oggi è Sylvester Stallone che si unisce al dolore per la sua scomparsa. L’attore che tutti abbiamo imparato ad amare nei film di Rambo e Rocky, da esordiente ha lavorato proprio insieme a Carl Weathers durante il primo (e fulminante) capitolo della saga di Rocky. Stallone che oggi si è re-inventato diverse volte – su Paramount+ ad esempio è protagonista della serie Tulsa King -, non ha dimenticato il periodo che ha condiviso con Weathers e così ha deciso di omaggiare l’amico scomparso.

Un legame forte quello tra Sylvester Stallone e Car Weathers, nato per l’appunto sul set di Rocky in cui l’attore scomparso ha interpretato il volto di Apollo Creed. E l’ex pugile cinematografico è sui social che ha deciso di ricordare l’amico che è scomparso all’età di 76 anni. " La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers. Era magico e ho avuto la fortuna di far parte della sua vita – afferma Stallone in un video che ha postato sui social, ripreso davanti a un quadro che lo ritrae insieme a Weathers sul ring sul set di Rocky -. Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Carl Weathers è stato parte integrante della mia vita, e questo dice tutto al riguardo – aggiunge -. Ha un'importanza incredibile, perché quando è entrato in quella stanza e l'ho visto per la prima volta, ho percepito la sua grandezza ma non mi rendevo conto di quanto fosse grande ”.