Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der Beek

La notizia della morte di James Van Der Beek, scomparso mercoledì 11 febbraio dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon-retto, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Ad annunciarla è stata la moglie Kimberly, con un messaggio carico di dolore:

“Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere sui suoi desideri, sul suo amore per l’umanità e sulla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”. Da quel momento, i social si sono trasformati in un fiume di ricordi, messaggi e dichiarazioni d’affetto.

Il tributo dei colleghi di “Dawson’s Creek”

Tra i primi a intervenire ci sono stati i volti legati alla serie che lo rese celebre.Busy Philipps, sua co-protagonista in Dawson’s Creek, ha condiviso immagini dal dietro le quinte della serie scrivendo: “Il mio cuore soffre profondamente per tutti noi oggi”. Ha ricordato l’affetto di amici, fan e della comunità che lo ha sostenuto durante la malattia, esprimendo un dolore speciale per Kimberly e per i loro sei figli, e invitando a sostenere la raccolta fondi lanciata per la famiglia. “James Van Der Beek era uno su un miliardo… Era mio amico e gli volevo bene. Sono così grata per la nostra amicizia”.

Anche Chad Michael Murray ha inviato “amore e luce alla vostra splendida famiglia”, definendolo “un gigante” capace di ispirare con le sue parole, la sua arte e la sua umanità. David Boreanaz ha condiviso un video pubblicato da Van Der Beek per il suo 48° compleanno, scrivendo: “R.I.P. fratello”. Nel commento ha aggiunto: “James era un vero gentiluomo, pieno di gentilezza, gioia e amore. La tua luce brilla ancora di più”.

Il dolore delle star degli anni ’90 e 2000

Tra gli idoli di un’intera generazione, Sarah Michelle Gellar ha scritto: “Sono così dispiaciuta per la vostra splendida famiglia. Anche se l’eredità di James vivrà per sempre, questa è una perdita enorme non solo per voi, ma per il mondo intero. Al diavolo il cancro”.

Nelle sue storie ha aggiunto: “Sono cresciuta insieme a lui. Era uno dei bravi ragazzi. Questa è una vera perdita”.

Melissa Joan Hart ha ricordato il loro primo bacio sullo schermo in Clarissa Explains It All:

“Era davvero un bravo ragazzo, un padre fantastico, un attore meraviglioso… Se n’è andato troppo presto”. Ha raccontato di averlo visto due anni fa mentre cantava con la figlia, incoraggiandola con orgoglio. E ancora, Jamie Lynn Sigler lo ha definito “tutto ciò che c’è di buono in questo mondo”. Rosie O’Donnell ha scritto semplicemente: “Troppo presto, troppo giovane”. Jennifer Garner ha parlato di “una perdita straziante”, inviando amore a Kimberly e ai bambini.

Parole intime

Krysten Ritter, sua collega in Don’t Trust the B in Apartment 13, lo ha descritto come “una persona meravigliosa dentro e fuori… intelligente, divertente, empatica, gentile e magica”.

“Ti amo tanto James”, ha scritto. Nikki Reed ha firmato uno dei messaggi più toccanti, definendolo una “bella anima” e l’uomo più saggio che avesse mai conosciuto.

“Ogni consiglio che mi hai dato è un tesoro che custodirò per sempre… Tu e Kimberly siete il più grande esempio d’amore che abbia mai conosciuto”.

Rumer Willis ha espresso gratitudine per averlo avuto nella sua vita così a lungo:

“James ha fissato un nuovo standard come marito e padre. Sono così fortunata di aver assistito al vostro amore”. Olivia Munn ha scritto: “Mi dispiace tanto. Le mie preghiere sono con te e la tua splendida famiglia”. Anche la modella Christie Brinkley ha ricordato la sua dedizione alla famiglia: “La sua gentilezza irradiava, il suo amore per la famiglia era palpabile”.

L’omaggio commosso di Paul Walter Hauser

L’attore Paul Walter Hauser, che aveva contribuito a raccogliere fondi per le cure contro il cancro, ha condiviso uno screenshot dei 14.000 dollari raccolti su Cameo e ha promesso di continuare a sostenere la famiglia. “Ti amo, James. So che sei in Paradiso, coccolato con amore. I Van Der Beek saranno nelle nostre preghiere quotidiane”.

Il ricordo di registi e colleghi

Il regista Roger Avary, che lo diresse in Le regole dell’attrazione, lo ha definito “un pilastro di forza per me e la mia famiglia nei momenti più difficili”. “Non ho mai conosciuto nessuno come lui… il mio cuore è spezzato”. Alec Baldwin ha pubblicato un video ricordando gli incontri casuali a Beverly Hills: “Che persona adorabile… incredibilmente dolce nonostante una grande carriera televisiva. Sono davvero triste”.

Zoe Saldana ha scritto: “Questo è un duro colpo… Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Stacy Keibler, con un lungo messaggio poetico, ha raccontato gli ultimi tramonti condivisi con lui, definendolo “un dono”, “un marito incredibile” e “un padre straordinario”.“Il Paradiso ha guadagnato qualcosa di straordinario”, ha concluso.

Tanti fan e vip italiani

La scomparsa di James Van Der Beek ha suscitato non solo commozione a Hollywood ma anche una forte reazione tra i fan italiani, che in queste ore stanno lasciando messaggi colmi di affetto e incredulità sui social. Tra questi spicca quello dell’attrice Diana Del Bufalo, che ha commentato con profonda tristezza: “Non è giusto!!! Non ci credo… mi viene da piangere….”

Anche altri volti noti del panorama italiano si sono uniti al cordoglio, condividendo ricordi personali o semplici parole di affetto per l’attore e per il suo impatto su più generazioni di spettatori. Tra questi anche l’attore Salvatore Esposito, la ballerina Elena D’amario e l’attrice Maddalena Stornaiuolo.

I fan italiani stanno rispondendo con foto, citazioni dei suoi ruoli più amati e messaggi sinceri che sottolineano quanto il personaggio di Dawson e la sua carriera abbiano rappresentato un riferimento per molte persone nel nostro paese.