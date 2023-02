Houellebecq, ora lo scrittore chiede di "bloccare" il film porno

Clamoroso dietrofront di Michel Houellebecq sul cortometraggio porno che lo vede protagonista, annunciato soltanto pochi giorni fa. Lo scrittore francese ha dato mandato ai suoi avvocati di intraprendere " tutte le possibili azioni amichevoli e contenziose, sia civili che penali " per impedire la pubblicazione e diffusione del film Kirac 27, prevista per l’11 marzo. Motivo? Secondo lo scrittore e la moglie, come riporta Le Figaro, il contenuto della pellicola girata dal collettivo olandese è diffamatorio. Il trailer del film diretto da Kirac è uscito a fine gennaio e circola già sul web: nei pochi minuti che anticipato l'uscita del film si vede lo scrittore, a torso nudo, baciare una giovane donna a letto. Nella voce fuori campo, il regista, Stefan Ruitenbeek, racconta anche che Houellebecq gli aveva comunicato che la sua luna di miele in Marocco era stata cancellata, mentre sua moglie aveva, secondo quest'ultimo, pagato delle prostitute per l'occasione.

"Dichiarazioni false e lesive"

Qualcosa fra il collettivo olandese e lo scrittore è andato storto. La coppia " ha scoperto con sgomento e disgusto " che il trailer di Kirac 27 conteneva " dichiarazioni che li coinvolgevano, gravi e false, ledendo violentemente la loro dignità ", scrivono gli avvocati in un comunicato inviato a Le Figaro. Houellebecq ha dunque mandato agli stessi legali di " porre immediatamente fine a questi attacchi con ogni mezzo " facendo " ritirare questo trailer dalle piattaforme e dai social network di tutto il mondo ", e vietando al regista e al collettivo " qualsiasi sfruttamento, commerciale e non -commerciale, in qualsiasi forma, del film e di altre immagini che ritraggono i coniugi Houellebecq ". In una lettera inviata al regista, visionata da Le Figaro e Afp, Houellebecq evoca " l'esplosione di violenza " del trailer, " che mina irreparabilmente la sua vita privata, il suo onore ma soprattutto, che è ancora più grave, sua moglie, devastata dalle bugie trasmesse ".

Il collettivo olandese contro lo scrittore