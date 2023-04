Hunger Games: Il canto della rivolta parte II, tutte le curiosità sul capitolo finale della saga

Hunger Games: il canto della rivolta - Parte 2 è il quarto e ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dalla trilogia letteraria firmata da Suzanne Collins. Diretto sempre da Francis Lawrence, il film va in onda questa sera alle 21.15 sul canale Italia 2.

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2, la trama

La rivolta dei Distretti di Panem contro il presidente Snow (Donald Sutherland) è più viva che mai. La supremazia del Primo Distretto, con la sua ricchezza e la sua indifferenza verso la sofferenza degli altri, è a un passo dal crollare. Katniss (Jennifer Lawrence) però sa che per avere delle vere possibilità di vittoria deve rendere innocuo il Secondo Distretto, ancora fedele a Snow e con un possedimento di armi talmente vasto da poter rappresentare una vera minaccia. Creduta morta dal presidente Snow, Katniss riesce a infiltrarsi poi nella capitale insieme a Gale (Liam Hemsworth), Finnick (Sam Claflin), Peeta (Josh Hutcherson) e Cressida (Natalie Dormer). La lotta tra Katniss e il Presidente Snow si fa sempre più violenta, tra attentati e uccisioni, mentre la ragazza deve guardarsi le spalle anche da Alma Coin (Julianne Moore), che forse non è esattamente chi dice di essere.

Tutte le curiosità sul film

Lo strano legame tra Hunger Games e Apollo 13

La plancia di controllo che si vede nella sala centrale del Distretto 13 era stata costruita inizialmente, stando a quando si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, per essere operativa per Apollo 13, il film del 1995. Successivamente questa venne acquistata da un'azienda specializzata in oggetti di scena e poi è stata "affittata" per il capitolo finale di Hunger Games. Gli stessi oggetti di scena sono apparsi poi anche nel film del 2016 Il diritto di contare.

L'avventura nelle fogne

Il cast del capitolo finale di Hunger Games concorda nell'affermare che le scene più difficili da girare sono state le lunghe sequenze nelle fogne. Ci vollero ben tre settimane per portare a termine il girato e per tre settimane gli attori si sono dovuti calare in delle fogne vere e proprie, dove hanno patito così tanto il caldo da rischiare di sentirsi male. L'acqua fognaria che si vede nel film, però, non è vera acqua di scarico, ma un composto creato con del colorante al caramello e sapone per piatti.

Il legame con John F. Kennedy

In una scene del film lo spettatore può vedere Johanna che parla con Katniss, avvisandola che l'unico modo per iuscire a uccidere il Presidente Snow è essere pronti a morire nel farlo. Secondo IMDB si tratta di una libera interpretazione della frase pronunciata da John F. Kennedy che disse: "Se qualcuno è abbastanza folle da voler uccidere un Presidente degli Stati Uniti lo può fare. Tutto quello che deve essere preparato a fare è dare la sua vita per quella del presidente."

Dov'è la capitale di Panem?

In questo ultimo capitolo della saga nata dalla penna di Suzanne Collins, Katniss (Jennifer Lawrence) riesce a farsi strada fino alla capitale di Panem, Capitol City. Per realizzare il cuore metropolitano di questa città ricca e vanesia il regista Francis Lawrence ha girato delle scene sia a Berlino che a Parigi.

Hunger Games in ricordo di Philip Seymour Hoffman

Hunger Games: il canto della rivolta - Parte 2 rappresenta l'ultima prova istrionica offerta dall'attore Philip Seymour Hoffman, morto nel febbraio del 2014 in seguito a un'overdose. La sua presenza in questo film venne completata virtualmente. Le uniche due scene che gli erano rimaste da girare vennero in seguito riscritte e affidate ad altri attori.

Il terribile bacio con Liam Hemsworth

Nel corso delle ultime settimane, il nome di Liam Hemsworth è stato sulla bocca di tutti dopo che la sua ex Miley Cyrus ha rilasciato il brano Flowers, in cui "denunciava" i tradimenti dell'ex marito. Molti fan della cantante sui social hanno asserito che l'abito dorato che Miley Cyrus indossa nel videoclip è un rimando all'abito indossato da Jennifer Lawrence durante una delle premiere di Hunger Games. Secondo alcuni questo rimando sarebbe la prova che Hemsworth ha tradito la moglie anche con la protagonista di Hunger Games. Non ci sono né prove né conferme a sostegno di questa teoria. Inoltre Hemsworth ha più volte dichiarato - come riporta IMDB - che Jennifer Lawrence ha fatto in modo di rendere terribile il loro bacio nell'ultimo film della saga. Secondo l'attore, la sua collega mangiava aglio e tonno prima della scena del bacio, solo per farlo sentire a disagio.

Il grado della carta che brucia

La Squadra 451 si chiama in questo modo in "onore" del grado necessario alla carta per prendere fuoco ed è un rimando al fatto che la protagonista Katniss sia chiamata la ragazza di fuoco o la ragazza in fiamme. Si tratta, inoltre, di un omaggio allo splendido romanzo distopico di Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

La lettera di Philip Seymour Hoffman

In Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 si vede il personaggio di Haymitch (interpretato da Woody Harrelson) che legge a Katniss una lettera scritta da Plutarch (Philip Seymour Hoffman). Secondo i piani iniziali della sceneggiatura e dello storyboard Plutarch avrebbe dovuto parlare a Katniss di persona. La morte improvvisa dell'attore lo ha reso impossibile.