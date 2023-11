Da "Hunger Games" ad "Atto di forza": cosa guardare in tv questa sera

Mentre il nuovo capitolo di Hunger Games ha debuttato al cinema con il prequel che indaga le origini del temibile presidente Snow, i film della saga principale tornano sul piccolo schermo e vanno ad arricchire i palinsesti dei canali del digitale terrestre. Questa sera in televisione andrà infatti in onda Hunger Games - Il canto della rivolta - Parte 1 insieme a numerosi altri film che potrebbero far gola a molti spettatori.

Hunger Games e gli altri film da vedere stasera in tv

Hunger Games e il canto della rivolta - Parte 1

Alle 21.25 su Italia 2 va in onda il penultimo capitolo della saga di Hunger Games, nata dalla penna di Suzanne Collins. In questo capitolo, dopo la distruzione dell'arena nel secondo film della saga, Katniss (Jennifer Lawrence) viene condotta nel misterioso Distretto 13 che scopre non essere stato distrutto come invece raccontavano i libri di storia. Il luogo diventa il cuore pulsante di una rivoluzione sempre più impellente, che punta a distruggere Panem e il presidente Snow (Donald Sutherland), che al momento tiene prigioniero Peeta (Josh Hutcherson), il cui salvataggio è il vero e unico obiettivo della protagonista.

Lo stagista inaspettato

Alle 21.22 su La 5 va invece in onda uno dei film in cui Robert De Niro, visto recentemente nell'ultimo film di Scorsese, ha cercato di affermarsi come attore da commedia. Il protagonista è Ben (De Niro), un uomo di settant'anni rimasto vedovo che si innoia mentre vive la sua pensione. Per questo decide di candidarsi come stagista in una nuova start-up di e-commerce guidata da Jules (Anne Hathaway), che ben presto si troverà a far tesoro dei consigli del saggio stagista.

Atto di forza

Vero e proprio classico degli anni Novanta e cult della settima arte, Atto di forza è un film d'azione e fantascienza, che vede il protagonista Doug (interpretato da Arnold Schwarzenegger) recarsi in un'azienda che crea falsi ricordi a seguito di sogni ricorrenti su una vita su Marte. Le cose, però, non vanno affatto come previsto e ben presto il protagonista si troverà braccato, al punto che la donna che credeva sua moglie (Sharon Stone) gli confessa che tutta la sua vita non è altro che una bugia e un innesto. L'appuntamento con il film di Paul Verhoeven è questa sera alle 21.14 su Iris.

The Bourne Supremacy

Tra gli altri film disponibili stasera in tv c'è quello che va in onda alle 21.14 sul canale 20 Mediaset: The Bourne Supremacy. Film del 2004 diretto da Paul Greengrass, il film vede Matt Damon riprendere i panni dell'agente segreto Jason Bourne. In questo nuovo capitolo l'uomo si vede al centro di una trappola volto a incastrarlo per una missione della Cia finita in malo modo. Bourne, allora, dovrà di nuovo fare di tutto per sopravvivere a chi vuole eliminarlo.